Foire de Tours : une aide de l'État pour inciter les exposants à venir cette année

"Il est temps que ça reparte !" Les organisateurs de la Foire de Tours sont optimistes : après une édition 2020 annulée et une édition 2021 décevante pour les exposants, ils espèrent enfin une édition 2022 comme avant la crise sanitaire, du 6 au 15 mai prochains. Encore faut-il faire venir les entreprises sur le salon. Pour les y inciter, l'État met la main à la poche dans le cadre du plan de relance avec un dispositif d'aides aux nouveaux exposants.

Jusqu'à 12.500 € d'aides pour les nouveaux exposants

La Foire de Tours est le seul événement de la région Centre-Val de Loire a en bénéficier. Sur l'enveloppe totale de 96 millions d'euros, 1,3 million seront répartis par la CCI Touraine (chambre de commerce et d'industrie). Une aide à hauteur de 50% des frais d'inscription et de location du stand, et jusqu'à 12.500 euros hors taxes, versée sous forme de remboursement sur présentation de la facture.

Pour en bénéficier, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur dossier auprès de la CCI. Il faut tout de même remplir deux critères : avoir moins de 250 salariés et moins de 50 millions euros de chiffres d'affaires, et surtout, ne pas avoir participé à l'édition 2021.

Une remise de 30% pour les exposants de 2021

Mais ceux qui sont venus l'an passé ont tout de même droit à un petit coup de pouce de la part de Tours Evènements. "Les commerçants qui ont joué le jeu pourront bénéficier de 30% de remise sur la facture globale", annonce Iman Manzari, président de Tours Evènements et adjoint au maire de Tours en charge du commerce. "C'est un montant qui correspond à l'aide de l'Etat, parce que ça comprend également tous les frais en plus de l'inscription et de la surface louée", explique-t-il.

Une aide qui séduit la plupart des 280 exposants venus en 2021, puisque 95% d'entre eux ont déjà resigné pour cette année. Reste maintenant à convaincre les autres de (re)venir à la Foire. "C'est l'année où il faut venir parce que le montant sera vraiment réduit. J'ai bon espoir pour que ce soit une fête qui tienne toutes ses promesses", aspire Iman Manzari. Avec l'objectif de faire aussi bien qu'avant le Covid et ses 650 exposants en 2019.