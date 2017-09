Foire du Dauphiné à Romans : "C'est mon chiffre d'affaire pour l'année"

Avec ses 500 exposants et 120 000 visiteurs en neuf jours, la Foire du Dauphiné dans la Drôme est la troisième plus importante de la région Auvergne Rhône-Alpes. C’est aussi une aubaine pour les commerçants.

"Pour moi, la Foire du Dauphiné, c'est mon chiffre d’affaire à l’année. J’ai presque toute ma clientèle en quelques jours." Gurvano est catégorique, sans sa présence à Romans, il aurait beaucoup plus de mal : "L’an dernier, j’ai trouvé 70 clients." Un peu plus loin, le constat est le même. Sandra est venue de Nîmes avec son équipe et ne le regrette pas : "Ici, on réalise la moitié de notre chiffre. Et chaque année, c'est encore mieux."

11% de nouveaux exposants

En neuf jours, 120 000 visiteurs vont arpenter les allées de la Foire. © Radio France - Victor Vasseur

Etre présent à Romans, c’est aussi une question d’image. "Il faut être visible, aller à la rencontre de nos clients" nous répètent plusieurs commerçants. "Ne pas y être peut-être un frein à notre développement" assure de son côté Pascal, gérant d’une entreprise de rénovation énergétique.

La preuve de ce succès presque assuré pour les commerçants : on se bouscule pour participer à la foire. "Nous devons refuser beaucoup de monde. Il y a chaque année une liste d’attente" affirme Emmanuelle André, la directrice de la foire du Dauphiné.

Cette année, et c’est une première, un outil permet d'évaluer les résultats de la foire. Elle engendrerait 14,6 millions d’euros. C’est une estimation des retombées économiques. Elle comprend par exemple les achats réalisés lors des neuf jours de la manifestation et les dépenses des exposants pour venir et installer son stand.