Foire du livre de Francfort : les Stéphanois sont dans la place !

Designers, entreprises innovantes, plasticiens... un bel échantillon de la créativité made in Saint-Étienne est cette semaine en Allemagne, à Francfort à l'occasion de la Foire du livre, officiellement ouverte ce mardi soir par Angela Merkel et Emmanuel Macron.

Les 278 000 visiteurs attendus à la Foire du livre de Francfort cette semaine auront beaucoup de chances de croiser des Stéphanois de mercredi à dimanche.

Impossible à rater le Pavillon de la France sur 2 500 m2 à l'entrée de la Foire, dont l'idée est issue d'un concours remporté par des étudiants de l'école d'art de design de Saint-Étienne (Esadse) : une structure de tasseaux de bois qui ressemble autant à un vaste chantier qu'à une immense bibliothèque. Une petite réplique était visible le week-end dernier à la Fête du livre de Saint-Étienne, place Jean-Jaurès. Les deux professeurs de l'Esadse qui ont finalisé le dessin et l'organisation seront d'ailleurs là ce mardi soir lors de l'inauguration officielle de la Foire par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française, Emmanuel Macron.

Quatre entreprises stéphanoises innovantes

Car la France est l'invitée d'honneur cette année. L'Hexagone vient avec plus de 180 écrivains mais compte bien aussi en profiter pour montrer ses savoir-faire et la capacité de ses industries à innover à partir de l'écrit. C'est pour ça que la French Tech, les start-up françaises, prendront leur quartier dans un hall de l'autre côté du centre des congrès de Francfort. Beaucoup ont fait acte de candidatures, et quatre structures stéphanoises ont ainsi décroché une place dans la plus grande foire professionnelle de livres et de magazines du monde. "Une énorme caisse de résonance dans le microcosme de l'édition", explique Eric Petrotto, de 1D Lab. Cette coopérative, qui œuvre depuis 2012 pour la diversité musicale, s'est d'abord lancée dans la musique avec une plateforme de streaming et vise une nouvelle étape de son développement : le livre numérique après avoir débarqué dans les jeux vidéo l'an dernier. L'ibook c'est pour le printemps prochain et Francfort sera l'occasion de nombreux rendez-vous pour préparer le terrain. Forte de près de 50 sociétaires et 25 collaborateurs 1DLab, basée dans le quartier de la Manufacture de Saint-Etienne est aussi présente à Paris, Bruxelles et Marseille.

Autre heureuse élue : Avant-Goût studios. Son créneau c'est designer l'interaction : une appli pour les étudiants Erasmus en vadrouille des visites guidées d'expo enrichies, un jeu vidéo pour apprendre l'alphabet ou la sécurité routière comme des livres numériques en français, en espagnol et en anglais... Cette start-up stéphanoise est en train de lever des fonds pour développer un livre augmenté pour plonger les enfants dans une aventure scientifique avec des animations ou encore des ambiances sonores. Le projet est déjà bien parti avec 80% des fonds récoltés.

Une entreprise de Montreynaud fait aussi le déplacement : CD et LP, d'abord dédiée à la vente de vinyle et de CD, elle s'intéresse à présent à la BD, aux mangas et aux figurines avec SoComics.com après avoir aussi étendu son concept aux teeshirts.

Autre entreprise œuvrant en ligne sélectionnée : Strime qui propose depuis deux ans une plateforme aux professionnels de la vidéo. L'interface leur permet de travailler sur leur projet en échangeant plus facilement avec leurs clients car ils peuvent annoter et valider sur cette appli, une gratuite sans pub, et une autre premium, "utilisée par 2 700 vidéastes", précise Franck Haegeli qui espère nouer de nouveaux partenariats à Francfort cette semaine. Basée au Mixeur à Saint-Étienne, Strime s'est développée au Chili.

Au sein du Pavillon français, les visiteurs pourront aussi feuilleter un des 190 volumes du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne : tous les catalogues d'expo et actes de colloques édités depuis sa création en 1987. Des plasticiens de Scenocosme sont aussi programmés à la fin de la semaine dans un théâtre de Francfort, notamment une installation interactive qui a déjà rencontré un beau succès aux quatre coins du monde.