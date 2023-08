Foire européenne de Strasbourg 2023 : ce qu'il faut savoir

La Foire européenne de Strasbourg attend entre 100 000 et 130 000 visiteurs

Pour sa 91ème édition, la Foire européenne de Strasbourg continue sa mutation. Du 1er au 10 septembre, elle accueillera les visiteurs au Palais des Congrès, dans ses jardins et dans le Parc Expo de Strasbourg. Depuis l'année dernière, les organisateurs mettent l'accent sur l'événementiel. L'objectif est de faire (re)venir les alsaciens : les organisateurs attendent entre 100 000 et 130 000 personnes. 957 exposants sont attendus, plus de 500 animations sont proposées, d'autres nouveautés sont mises en avant pour l'édition 2023.

ⓘ Publicité

De nouvelles animations pour l'édition 2023

Cette année l'accent est mis sur les animations, le visiteurs n'est plus seulement un client. Arnaud Gagnepain, le directeur de la Foire européenne, veut voir les personnes venir pour se détendre : "on essaye de transformer la Foire en moment de convivialité. Il faut la faire évoluer, il n'est pas suffisant aujourd'hui de faire du commerce, il faut apporter autre chose. Je souhaite que les gens prennent plaisir à venir et vivent des émotions. S'ils viennent pour parler business, tant mieux; s'ils viennent pour boire un verre, tant mieux aussi", conclue-t-il. Pour cela, la Foire est gratuite à partir de 18 heures, une des nouveautés de cette année. Grand succès de l'année dernière, le billet à cinq euros, le reste de la journée, est valable sur toute la durée de la Foire.

Une centaine d'animations sont proposées par jour, soit plus de 500 animations différentes en dix jours. Parmi les nouveautés , des villages thématiques dynamisés, des expositions inédites sur les capitales européennes et pour la première fois, un village polynésien. Géré par l'association Pacifique France vous propose une véritable immersion, un voyage entre gastronomie, économie solidaire ou encore un atelier de tatouages.

Un parking, une nouvelle application, moins de moquette...