Foire Européenne de Strasbourg : les exposants espèrent un retour à la normale

L'édition 2020 avait été maintenue, mais le public n'avait pas forcément été au rendez-vous, avec une fréquentation en baisse de 60% sur certains jours. Pour cette 89e Foire Européenne, les exposants espèrent donc un retour, ou presque, à la normale.

Certains exposants sont là depuis 40 ans, d'autres font leur première foire. © Radio France - Emilie Pou

C'est le seul moyen de gagner notre pain

"Il n'y a pas le choix de toute façon" selon Jérémy, qui tient un stand dédié à la gastronomie du sud-ouest. "D'habitude, je fais 6 ou 7 foires par an, mais avec le covid, l'activité a été très ralentie. Comme la Foire Européenne de Strasbourg est l'un des évènements maintenu, nous sommes présents. C'est le seul moyen de gagner de l'argent et de faire notre pain".

Contrôle du pass sanitaire à l'entrée © Radio France - Emilie Pou

15% du chiffre d'affaire annuel

Car en terme de chiffres d'affaires, une foire comme celle de Strasbourg reste importante selon Frédéric Campoy, venu vendre des canapés, comme il le fait depuis au moins dix ans : "Si on regarde sur le chiffre annuel, cela représente 15% du chiffre. Mais aujourd'hui avec cette crise on prend des risques car le prix au mètre carré reste le même, et on est pas sûrs que la clientèle sera présente. Tout dépendra donc du nombre de clients".

Inauguration en présence de vices championnes olympiques

Juste avant l'ouverture, la foire a été inaugurée, en présence, comme chaque année, de toutes les personnalités politiques et économiques alsaciennes. Seule nouveauté cette année: la venue des sabreuses Charlotte Lembach et Sara Balzer, médaillées d'argent aux jeux olympiques de Tokyo.

L'inauguration s'est faite en présence de Charlotte Lembach et de Sara Balzer, vice-championnes olympiques © Radio France - Emilie Pou

La Foire Européenne de Strasbourg se tient jusqu'au 13 septembre.