Foire européenne de Strasbourg : les exposants partagés entre inquiétude et optimisme

La 87e édition de la foire européenne de Strasbourg a été inaugurée ce vendredi 6 septembre, en présence du Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Nouveauté de la manifestation cette année ; son emplacement, transitoire, derrière le palais de la musique et des congrès jusqu'en 2021.

A noter cette année le nouvel emplacement de cette manifestation, qui prendra ses quartiers derrière le palais de la musique et des congrès jusqu'en 2021, en attendant les bâtiments définitifs. De quoi perturber Danny et Nadia, couple d'habitués de la foire européenne de Strasbourg. _"On était un peu perdu au début, mais bon. On va faire avec !" Le constat est plus dur venant de cet autre client, qui se dit déjà "déçu" de cette 87ème édition. "On trouve le hall gourmand riquiqui, mal placé, mal indiqué. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés"._

On va voir si les clients viennent."

Chez les commerçants, on est partagé. Certains craignent un impact sur la fréquentation, comme ce vendeur de foie gras. "Le hall est très bien mais on est quand même excentrés par rapport au reste de la foire, on va voir si les clients viennent, on va attendre". D'un autre côté, la majorité des exposants interrogés veulent rester optimistes, alors que la foire vient à peine de commencer. "Normalement ça devrait bien se passer," espère Antoine Demelo, vendeur de vins de Bourgogne.

Photo d'illustration, 87ème édition de la foire européenne de Strasbourg. © Radio France - Marie Roussel

"On espère que les Strasbourgeois vont jouer le jeu, renchérit Jacques Jérémy, qui propose des spiritueux sur ses étals. De toute façon, la foire européenne de Strasbourg est avantageuse pour nous ; elle nous fait de la publicité."

L'événement, incontournable de la rentrée alsacienne, se terminera le 16 septembre prochain.