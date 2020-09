A la Foire européenne de Strasbourg, une fréquentation a minima mais l'importance d'avoir "été présent"

"Il n'y a pas de clients du tout, c'est vide." Pour Noure Aasri, exposant depuis 14 ans à la Foire européenne de Strasbourg, c'est la douche froide : "Je pensais rentrer dans mes frais mais ce ne sera pas le cas", explique ce restaurateur strasbourgeois spécialisé en cuisine libanaise et marocaine. J'ai demandé à mes employés de ne pas venir et ma femme est venue m'aider" pour amoindrir les coûts "mais il n'y a rien à faire", soupire-t-il. Entre l'emplacement de son stand et sa marchandise, Noure Aasri aura dépensé 25 000 euros pour être présent à la Foire européenne de Strasbourg cette année.

Même constat pour Christophe Harasse, vigneron dans la région d'Avignon : "En terme de perte on est autour de 30%." Mais pour l'exposant, le plus important est d'avoir pu participer à la Foire européenne : "Depuis six mois on subi les annulations des salons. Là, au moins, on nous a donné la liberté de travailler et c'est pour ça qu'on est venu. Il faut apprendre à vivre avec le virus et que l'économie avance", estime-t-il.

L'important, c'est de participer

Daniel Beaulieu, venu du Québec avec ses produits à base d'érable, tient lui aussi à voir les choses de manière positive : "Même s'il y a eu moins de monde, on a pu prendre le temps d'échanger avec les gens, se faire connaître. Certains clients sont revenus nous voir. C'est important." En moyenne, une cinquantaine de clients par jour seulement ont fréquenté son stand.

On ne connaît pas encore le nombre exact de visiteurs à la Foire européenne de Strasbourg cette année. En temps normal, ils sont 160 000 à se promener dans les allées sur les 15 jours de l’événement.