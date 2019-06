Foire Expo 2019 : une cuvée 2019 au goût amer pour les exposants

Limoges, France

Il y a des avantages à cette Foire Expo reconnaît William, l'un des exposants. Il liste : un beau hall, une belle exposition, de l'animation. Pourtant, il s'avoue déçu de la fréquentation : " D'habitude un dimanche comme celui ci je n'ai pas le temps de vous parler, j'enchaîne les démonstrations, les vente" , il regarde autour de lui, et poursuit " J'ai même des collègues qui sont partis dès hier, regardez derrière vous" . Force est de constaté qu'en ce dimanche matin, certains exposants ont déjà quitté les lieux. William restera fidèle au poste jusqu'en fin d'après midi, ses efforts ont tout de même fini par payer et il a pu à la fois rembourser ses frais et tirer un petit bénéfice, ce qui n'est pas le cas de tous.

" Et bien là c'est clair, c'est net et c'est précis, les musiciens ne seront pas payés" - David

A quelques pas de là, David a fait ses comptes, et ils ne sont pas bons. L'une de ses phrases fétiches ? " C'est à la fin de la foire qu'on paie les musiciens" . " Et bien là c'est clair, c'est net et c'est précis, les musiciens ne seront pas payés" lance-t-il amer. En cause, le manque de fréquentation. Seul éclaircie de la semaine ? " Il n' y a que le jeudi de l’Ascension où il y a eu un petit peu de monde mais c'est tout" explique-t-il.

Certains exposants bradent leur modèle d'exposition à la fin de la Foire Expo et jouent la carte de l'ironie. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le bilan devrait être stable

Du côté de Centre France Evènements on reconnaît une fréquentation en forme de montagnes russes. "On a eu des journées avec vraiment beaucoup, beaucoup de monde" explique ainsi Séverine Couturier avant de citer l'exemple du jeudi de l'Ascension " Cela faisait plusieurs années, aux dires des exposants présents de longue date, que l'on avait pas vu autant de monde" . Elle reconnaît aussi " des journées plus calmes". Mais elle se veut rassurante sur le bilan de fréquentation dont les chiffres seront connus au cours de la semaine à venir devraient s'avérer stable par rapport à l'an passé et être aux alentours des 80 000 visiteurs.

Les allées de la Foire Expo étaient très clairsemées ce dimanche pour le dernier jour de la Foire Expo de Limoges cuvée 2019. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une météo ... trop clémente !

Faire venir des visiteurs est une chose, les convaincre d'acheter en est une autre. David pointe aussi du doigt les comportements de certains exposants qui "n'hésitent pas à suivre et même poursuivre les visiteurs" dans les allées selon lui. " Une très mauvaise publicité pour une Foire Expo" ajoute de son côté William. Les exposants soulignent également que la météo n'était pas favorable. Le soleil et les températures estivales ont poussé les limougeauds à piquer quelques têtes, se balader ou par exemple pique niquer au Lac de Saint-Pardoux plutôt que de s'enfermer sous un hall.

C'est d'ailleurs tout l'enjeu des Foires Expo, un modèle qui doit se renouveler confie Séverine Couturier. C'est d'ailleurs pour cela que pour cette 80ème Foire Expo limougeaude Centre France Evènements avait misé sur les animations. Des animations au bilan positif et qui devraient être de nouveau au rendez-vous l'an prochain.