Foire Internationale de Caen : objectif 100.000 visiteurs en 2021

Street art, musique, sports, bien-être... et peut-être même la visite d'une miss ? Les organisateurs veulent doubler la fréquentation pour leur édition 2021.

L'affiche de l'édition 2021 de la Foire Internationale de Caen en témoigne : la Foire va cette année ressembler à un festival. Exit l'exposition événement, la Foire version 2021 va proposer une foultitude de rendez vous différents. Un festival de street art, de la musique, un camion scratch qui sillonnera les allées trois fois par jour, un espace bien-être, un village des sports, des animations culinaires, aux côtés des traditionnels exposants. L'objectif est de renouer avec les fréquentations des années d'avant Covid. L'an dernier, la foire a attiré environ 50.000 personnes. "On espère doubler ce chiffre" confient les organisateurs.

Nouveauté 2021 : augmenter le pouvoir d'achat des visiteurs

Trois fois par jour, trois bons d'achats d'une valeur de 20, 50 et 200 euros seront à gagner dans un grand jeu. 90 bons d'achats au total sur l'ensemble de la manifestation.

Tout est fait pour que les exposants reviennent plus nombreux cette année, notamment grâce à la mise en place d'un parrainage entre eux. "Cela permettra à un exposant historique de parrainer un petit nouveau, et tous deux bénéficieront de réductions" explique Paul Séchaud, le directeur de Caen Evènements. Alors que sur des années normales, ils sont entre 400 et 410, ils n'étaient que 330 l'an passé. "Mais les retours que nous avons eu malgré tout le contexte sanitaire sont plutôt bons" se rassure Paul Séchaud.

Pourquoi pas la visite d'une miss.. normande sur la Foire ?

Un pôle santé bien-être va voir le jour cette année. "Avec une mini exposition autour des miss et de la beauté" précisent les organisateurs. Les candidates à la couronne de miss Normandie seront présentes défileront. Est annoncé également le maquilleur de Miss France Arnaud Sol Dourdin. Cela veut-il dire que la Miss avec laquelle il officie cette année, la Caennaise Amandine Petit, sera là elle aussi ? "L'invitation est lancée, nous attendons la réponse" glissent les organisateurs.

La foire proposera également des rencontres avec des "influenceurs" normands. Cette nouvelle activité qui a vu le jour ces dernières années sur les réseaux sociaux et qui cartonne auprès des jeunes. L'objectif affiché est de rajeunir la fréquentation. En proposant également des tarifs intéressants : au lieu de la traditionnelle journée gratuite du jeudi pour les étudiants, ce sera gratuit pour eux tous les jours du 20 au 24 septembre à partir de 17 heures.

Les séniors ne sont pas non plus oubliés : entrée gratuite pour les plus de 65 ans de 10h à 12h en semaine du 20 au 24 septembre.

La Foire Internationale de Caen se tiendra du 17 au 26 septembre 2021 de 10h à 20h. Avec quatre nocturnes jusqu'à 22h : les 18, 21, 24 et 25 septembre.