Foire internationale de Saint-Étienne : la dernière avant la construction du nouveau Parc des expositions

Saint-Étienne, France

La 71e foire internationale de Saint-Étienne se tient du 20 au 30 septembre 2019 à la plaine Achille. C'est la dernière édition avant la construction du nouveau Parc des expositions, qui doit justement être livré pour la prochaine foire, en septembre 2020. Le Hall A du Parc des expositions a été démoli pendant l'été, mais pour la foire, il est remplacé par un gigantesque chapiteau.

Un chapiteau mobile à la place du Hall A

"On a 8.000 m² de chapiteau, qui viennent se substituer aux 8.000 m² de Hall A", explique Laurence Bussière. La directrice générale de Saint-Étienne Événements, la nouvelle société organisatrice de la foire internationale de Saint-Étienne, précise que cet équipement provisoire ne changera rien pour les visiteurs de la foire, "si ce n'est que, justement comme on est sous une structure mobile, et bien il y a un petit peu moins de poteaux, donc ça sera plus sympa pour se promener", ajoute Laurence Bussière.

Le Hall A du Parc des expositions de Saint-Étienne est remplacé par un chapiteau mobile de surface similaire. © Radio France - Tifany Antkowiak

65% d'exposants de la Loire

Londres est à l'honneur de cette 71e foire internationale de Saint-Étienne, et 350 exposants seront présents pendant les onze jours de l'événement. Des exposants fidèles au rendez-vous stéphanois. "65% des exposants sont ligériens; c'est une des clés de la réussite de la foire de Saint-Étienne, c'est qu'elle sonne juste", commente Laurence Bussière, qui ajoute qu'"aujourd'hui en France, de plus en plus de foires ont de la peine à trouver leur identité, ce qui n'a pas été le cas de la foire de Saint-Étienne". C'est pour cette raison que Saint-Étienne Événements, le nouvel organisateur de la foire, ne souhaite pas bousculer la formule.

La foire de Saint-Étienne sonne juste" - Laurence Bussière

Les animations et rendez-vous traditionnels sont maintenus : défilés de mode et shows coiffure, journée des maires (le samedi 23 septembre), journée des enfants (le mercredi 25 septembre), ou encore des jeux concours avec des voyages à Londres à gagner. Évidemment il y tout de même des nouveautés au programme de la foire stéphanoise, comme une exposition consacrée à Londres sous tous ses aspects (culture, musique, histoire etc.).

Plus de 100.000 visiteurs sont attendus pendant les onze jours de la foire.

Foire internationale de Saint-Étienne, du 20 au 30 septembre 2019. Lundi au vendredi de 10h à 19h, samedi et dimanche 10h à 20h, nocturnes mardi 24 et vendredi 27 septembre jusqu’à 22h. Entrée plein tarif : 5 euros. Réductions, gratuit pour les moins de 8 ans. Retrouvez le programme de la foire ici.