Après une annulation à cause du Covid-19, la Foire Internationale de Montpellier est de retour

Après avoir été annulée, l'année dernière, à cause du Covid-19, la Foire Internationale de Montpellier est de retour, au Parc des Expos de Pérols (Hérault). Exposants et amoureux de la foire sont heureux de pouvoir en profiter jusqu'au 18 octobre 2021.

Du 8 au 18 octobre 2021, la Foire Internationale de Montpellier retrouve le Parc des Expos de Pérols (Hérault) : l'événement a été maintenu, cette année, après avoir été supprimé, en 2020, à cause du Covid-19. 400 exposants vous accueillent. Le pass sanitaire est obligatoire. Le thème de cette édition 2021 est la ville de Tokyo!

Balai magique, table à repasser sans fer, colle extra forte

Hachor Medjahed vide par terre une bouteille de sirop de menthe et une brique de coulis de tomate. "Là, tu as fait un plat de lasagnes, le plat chaud te glisse des mains, narre-t-il, avant de continuer à salir le sol. Tu butes dans la gamelle du chien, le mari rentre éméché, ça arrive... Et regardez!". Celui qui travaille pour l'entreprise Magic Twist brandit son balai-serpillère magique, le glisse par terre : tout disparaît.

Le public s'émerveille. Hachor Medjahed s'amuse. "Ça fait du bien, sourit-il. D'abord, ça fait du bien de travailler. Mais surtout, ça fait du bien de faire rire les gens. C'est notre travail mais c'est aussi notre passion. C'est comme une pièce de théâtre. Et voir les gens sourire, ça fait du bien..."

En face, Laurence est séduite. "C'est bluffant, je suis impressionnée de la manière dont il a tout nettoyé, avoue-t-elle. Je vais l'acheter!" La Maman est venue du Vigan pour participer à la Foire, sur les conseils d'une amie à elle, Karine. Elle, est venue pour le thème : Tokyo. "J'adore le Japon, la culture, les mangas", sourit-elle, vêtue d'une tenue japonaise.

Reprendre le chemin du travail

Cette année, 400 professionnels exposent, contre plus de 500 en 2019. Est-ce la faute au Covid-19? Des entreprises ont-elle fait faillite à cause de la crise sanitaire? Difficile de l'affirmer, mais en tout cas, les professionnels sont unanimes : il fallait reprendre le travail. "Ça faisait depuis un an et demi qu'on n'avait pas travaillé, rappelle Romuald, de l'entreprise Anylock. Au départ, on a eu des aides, mais ensuite rien, zéro. Si ça n'avait pas repris, j'aurais peut-être changé de métier."

La Foire est ouverte tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi, où elle ferme à 18h. Les mardi 12, vendredi 15 et samedi 16 octobre, ce sont les nocturnes de la Foire : les halls restent ouverts jusqu'à 21h.

Exposants et visiteurs sont ravis de retrouver la Foire Copier