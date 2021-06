"On fonce" : dans ce restaurant de Bouère, rattraper le temps perdu avec la réouverture des salles intérieures

La réouverture de l'intérieur des restaurants c'est mercredi 9 juin, nouvelle étape du déconfinement. Les préparatifs s'accélèrent pour accueillir les clients dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire : jauge limitée à 50% des capacités d'accueil, le nombre maximal de convives admis par table reste fixé à 6 personnes, qui viennent ensemble.

A Bouère, dans le Sud-Mayenne, Emilie Chaillou, la patronne de "La Grande Récrée", attend ce moment avec impatience. Elle a ressorti les tables et les chaises qui prenaient la poussière depuis des mois : "on a agencé la salle de façon à ce que les clients puissent passer sans se rencontrer. Les gens sont demandeurs car, juste avec la terrasse, on dépend beaucoup des conditions météo. Là, on sera plus à l'aise pour travailler".

Depuis le 19 mai, la gérante de la brasserie de Bouère, le chef aux fourneaux et une serveuse font tourner la boutique grâce à la terrasse, "on veut bien rouvrir avec des protocoles mais qu'ils arrêtent de vouloir nous fermer". Cette période avec ce fichu virus a fait plonger le chiffre d'affaire de l'établissement. Emilie Chaillou a bien mis en place un service de restauration à emporter mais dans ce coin de campagne ça n'a pas vraiment fonctionné, "maintenant, on rouvre, tout ça est derrière nous, on fonce".

Ici, à Bouère, l'équipe de "La Grande Récrée" compte rattraper le temps perdu grâce à la saison touristique qui démarre. Etape cruciale car les différentes aides financières, qui ont permis de tenir à flot la trésorerie, vont disparaître progressivement.