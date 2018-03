Ce jeudi 22 mars est un jour de test social pour Emmanuel Macron et son gouvernement avec des manifestations et des grèves pour la défense du service public. En Pays de Savoie, des cortèges sont annoncés à Annecy et Chambéry. Des perturbations SNCF sont à prévoir.

Sept syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) appellent à la grève pour le pouvoir d'achat et la défense du statut dans la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État.

Les syndicats réclament le dégel de la valeur du point d'indice (qui sert au calcul de la rémunération), l'abrogation du jour de carence et davantage qu'une compensation de la hausse de la CSG. Ils mettent aussi en garde contre une remise en cause du statut de la fonction publique, préparée selon eux par l'exécutif dans le cadre de la future réforme de l'État, avec le recours accru aux personnels contractuels et la mise en place de plans de départs volontaires.

Beaucoup de trains supprimés en Auvergne-Rhône Alpes

En ce qui concerne la Savoie, les secteurs les plus impactés sont la Maurienne et la Tarentaise qui ne seront desservies qu'en car ce jeudi.

Un TER sur deux circulera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon la direction de la SNCF. Ce sera le cas entre Lyon et Chambéry. Certains trajets se feront aussi en bus, il faut donc compter un peu plus de temps.

Auvergne-Rhône-Alpes, selon la direction de la SNCF. Ce sera le cas entre Lyon et Chambéry. Certains trajets se feront aussi en bus, il faut donc compter un peu plus de temps. Trois TER sur cinq roulent entre Lyon et Annecy.

L'axe Grenoble - Chambéry est plutôt épargné, avec quatre trains sur cinq.

40% des TGV circuleront, seulement 25% des Intercités.

A noter que localement, en Pays de Savoie, la CGT n'avait pas appelé à faire grève. Selon la CGT Savoie, 600 cheminots de Savoie, Haute-Savoie, Ain et Isère devaient monter à Paris pour une grande manifestation nationale des cheminots et finalement ils sont bloqués sur place... à cause de la grève à la SNCF (emmenée notamment par Sud Rail).

Grève en demi-teinte des contrôleurs aériens

Les voyageurs des pays de Savoie pourront être touchés par la grève des contrôleurs aériens ce jeudi. Air France prévoit de maintenir 100% de ses vols long courrier, 75% de ses vols moyen-courriers de et vers Paris-Roissy et 60% des court-courriers à Orly ainsi que des transversales province.

Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure.

Manifestations à Chambéry et Annecy

Un cortège intersyndical est annoncé à 14h à Chambéry devant le Palais de Justice, mais les syndicats appellent à venir dès 12h, pour soutenir le mouvement des ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui en sont à leur 4e semaine de grève à Chambéry. Un buffet est organisé à 12h avant le cortège à 14h.

Un rassemblement est également annoncé ce jeudi à 14 h à Annecy devant la Préfecture.

Peu de mobilisation dans les écoles

Le mouvement de grève dans la fonction publique ne sera pas forcément très suivi dans les écoles des pays de Savoie selon l'inspection académique qui annonce 6 % de grévistes dans le 1er degré en Haute-Savoie et 12% en Savoie.

Sur les 400 écoles de Savoie, 79 assurent un service minimum selon l'inspection.

Attention au cas particulier de Chambéry, bousculée depuis presque quatre semaines par un mouvement des Atsem en maternelle. Aucun service périscolaires (accueil du matin et su soir) des écoles maternelles et élémentaires publiques n'est assuré ce jeudi à Chambéry. Des perturbations sont prévues dans sept écoles de la ville selon la mairie (Bellevue, Biollay, Chambéry-le -Vieux, Joppet, Pasteur, Jaurès, les Chataigniers). Un service minimum d'accueil est instauré à l'école Pasteur pour les classes de Chambéry qui auraient un enseignant grève.

A Annecy, l’école Arlequin située sur la commune déléguée de Cran-Gevrier sera fermée.

Concernant les autres établissements, les services d’accueils périscolaires du matin et du soir ainsi que le service de restauration scolaire subiront des perturbations dans plusieurs écoles du secteur d'Annecy*

* Perturbations des accueils périscolaires du matin :

Annecy : les accueils périscolaires du matin seront fermés dans les écoles Carnot, Novel, Vallin-Fier, Prairie, Vaugelas, ParmelanetPlaine (maternelle).

Annecy-le-Vieux : les accueils périscolaires du matin seront fermés dans les écoles Glaisins / sur les Bois, Colovry, LachatetPommaries.

Cran-Gevrier : les accueils périscolaires du matin seront fermés dans les écoles du Vernay, Cassin et Renoir (maternelle).

Meythet : les accueils périscolaires du matin seront fermés dans toutes les écoles

*Perturbations des cantines :

Annecy : les restaurants seront fermés dans les écoles Carnot, Vallin-Fier, Prairie, Vaugelas, Parmelan, Romains, Quai Jules et Teppes.

Annecy-le-Vieux : les restaurants seront fermés dans toutes les écoles.

Cran-Gevrier : les restaurants seront fermés dans les écoles Cassin et Renoir (maternelle).

Seynod : les restaurants seront fermés dans les écoles Muraillon et Vieugy (maternelle).

Meythet, les restaurants seront fermés dans toutes les écoles.