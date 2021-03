Fonds Maugis : 10 millions d'euros pour attirer la société Mc Phy en nord Franche-Comté

Le comité du fonds Maugis annonce ce lundi le déblocage d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour aider l'entreprise Mc Phy à venir s'installer sur l'aéroparc de Fontaine dans le Territoire de Belfort. Spécialisée dans la fabrication d'électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert, leader dans son domaine, ce coup de pouce pourrait inciter cette société à s'implanter en nord Franche-Comté. Mc Phy n'est pas la première entreprise qui devrait profiter de cette aide financière. Ce fonds Maugis qui s'élève à 50 millions d'euros avait été créé suite au non-respect par General Electric de son engagement de créer 1.000 emplois en France en contrepartie de son rachat de la branche énergie d'Alstom en 2015. Il correspond au montant de la pénalité infligée au géant américain qui, depuis, a mené plusieurs plans sociaux à Belfort et Bourogne.

450 emplois à la clé à Fontaine ?

L'entreprise Mc Phy a plusieurs projets en discussion en France. Sur l’aéroparc de Fontaine, il s'agirait d'implanter un site de fabrication d’électrolyseurs pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Il y aurait 450 emplois nouveaux à la clé. Cette attribution d'aide financière pourrait peser dans le choix des dirigeants de Mc Phy et faire pencher la balance du côté du nord Franche-Comté. Les élus locaux ont la volonté d'installer une filière hydrogène autour d'Alstom et General Electric. « C’est une excellente nouvelle ! La cause de l’emploi et de l’innovation technologique progresse dans le Nord Franche-Comté, dans la dynamique de la stratégie Hydrogène que je porte au niveau européen » a indiqué le député européen du Territoire de Belfort Christophe Grudler. McPhy est déjà présent en France mais aussi en Italie et en Allemagne.