Fonderie de Bretagne à Caudan : "Renault prendra le temps qu'il faudra pour trouver un repreneur"

L'annonce était attendue : lundi 11 mars, le groupe Renault a annoncé vouloir se séparer du site de la Fonderie de Bretagne à Caudan (Morbihan). Ouvert en 1965, il emploie 350 personnes. En 2020, le groupe automobile a réalisé une revue stratégique du site, qui a mis en lumière la nécessité de "diversifier ses activités et poursuivre la réduction de ses coûts de production", selon un communiqué.

"On a des points d'appui qui sont le bon démarrage de l'usine, mais à l'horizon de dix ans, on a une question de volume, puisqu'on est face aujourd'hui à une perte de vitesse de notre process de fonderie, avec l'allègement des véhicules, le passage aux véhicules électriques (...) d'où la piste de la diversification chez d'autres constructeurs, dans d'autres secteurs, pour garantir l'activité du site", détaille le directeur de la Fonderie, Jean-Luc Bois.

Renault "relativement confiant"

Quel avenir pour les 350 salariés du site morbihannais ? "Le groupe Renault est présent pour gérer cette étape, ce passage de relais, auprès des salariés et veut faire que ça marche", affirme Jean-Luc Bois. "Pour autant, il faudra prendre le temps d'étudier les projets industriels. Mais forcément, le groupe est très attentif à ce que ça fonctionne".

Jean-Luc Bois ne donne aucune date de reprise possible, ni aucune échéance précise à la vente du site. "Le groupe prendra le temps qu'il faut pour passer le relais de façon efficace et pérenne". Il se dit cependant "relativement confiant pour trouver un projet industriel viable pour le site", ajoutant que "le groupe Renault accompagnera les individus, et le collectif". 500 emplois sont directement menacés dans le secteur si on prend en compte les sous-traitants.

"C'est une trahison" pour la CGT

"Ce n'est pas une surprise mais c'est une trahison" réagit le délégué CGT à la sortie du comité social et économique. Le député La République en Marche du Morbihan, Jean-Michel Jacques dénonce le "cynisme du groupe Renault" et un choix "arbitraire". D'autant que Renault a reçu un prêt bancaire de 5 milliards d'euros garanti par l'État pour traverser la crise.

En difficulté, Renault avait annoncé début 2020 un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, qui prévoit 4 600 suppressions d'emplois sur 48 000 en France, et plus de 10 000 hors de France. Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, avait évoqué au printemps 2020 l'usine morbihannaise qui n'avait "pas vocation à rester dans le groupe Renault".