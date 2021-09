Fonderie de Bretagne : les salariés toujours dans le flou

C'est la première fois ce mercredi que syndicats et direction se revoyaient depuis la fin de la grève à la Fonderie de Bretagne à Caudan en juin dernier. Le site a été mis en vente par le groupe automobile Renault en mars dernier et depuis, les salariés sont dans le flou.

C'est ce qui s'appelle une clause de revoyure, prévue dans le protocole d'accord qui a mis fin en juin dernier aux deux mois de grève à la Fonderie de Bretagne de Caudan, dans le Morbihan. C'était la première fois ce mercredi que syndicats et direction se retrouvaient autour de la table. Lors de cette réunion, qui portait sur la charge de production et les investissements, la direction a présenté son projet de budget pour 2022. Budget qui prévoit 21.000 tonnes de production, comme pour 2021.

Une annonce qui laisse la CGT "dubitative". "Est-ce que c'est pour attirer les repreneurs ? Est-ce que c'est pour calmer la situation à la Fonderie ?" s'interroge Maël Le Goff, délégué CGT. "L'analyse ne fait que commencer." En mars dernier, le groupe automobile Renault avait annoncé la mise en vente de la Fonderie.

Six repreneurs ?

Au cours de cette réunion, les syndicats ont appris que quatre repreneurs potentiels avaient visité le site de Caudan. Deux autres devraient visiter les lieux dans le courant du moins d'octobre. Mais la CGT ne sait rien du profil de ces potentiels acquéreurs. Et ne devrait pas en savoir plus avant le 13 octobre, date d'un CSE extraordinaire, au cours duquel la direction dira combien de repreneurs ont effectivement déposé leur dossier.

A l'entrée du site, les salariés sont toujours dans le flou. Et fatigués. Didier par exemple, revient de sa pause déjeuner qu'il a passé avec d'autres collègues, pour fêter le départ d'un autre. Encore une démission. "Il y en a eu beaucoup depuis le mois de mai, constate le salarié. Des gens qui ne supportent plus l'ambiance, à ne pas savoir quel est l'avenir de la Fonderie, ça inquiète un peu tout le monde."

La boule au ventre

Thomas, lui, arrive pour prendre son poste. Il travaille à la Fonderie depuis bientôt 14 ans, et a parfois la boule au ventre. "On a repris, mais on voit bien le moral n'est plus là. On a l'impression d'avoir fait grève pour rien. Là, la direction campe sur ses positions, il n'y a plus de dialogue, mais nous, on veut des réponses tout simplement."

Ce silence est difficile à vivre pour les salariés, qui estiment aussi que les conditions de travail se dégradent. "Il n'y a pas les bons effectifs aux bons postes, estime Laurent. Les personnes qui avaient des métiers-clés en maintenance qui sont partis et qui ne sont pas remplacés. Ou alors on remplace par des gens soi-disant compétents mais en fait, cette personne n'est pas à la hauteur, et tout le monde en fait les frais."

Pas de réponse

Depuis le début du conflit social, la CGT a dénombré une vingtaine de démissions, sans compter les départs en retraite anticipés. Et les arrêts de travail, souligne Anoar. "Ca joue moralement, on se pose des questions,. Il y a des arrêts, des gens qui sont dépressifs, qui ne sont pas là, et on a pas de réponse. On va au boulot au jour le jour mais on a pas de réponse."