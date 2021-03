Fonderie de Bretagne. La CGT appelle la population à venir soutenir les salariés ce mardi 23 mars

Le rendez-vous est à partir de 10 h sur le parking du site de la Fonderie de Bretagne à Caudan dans le pays de Lorient. Alexis Corbière, figure de La France Insoumise et Fabien Roussel, secrétaire général du Parti Communiste seront aussi présents. La Fonderie de Bretagne, implantée depuis 1965, filiale du Groupe Renault, produit des pièces de fonderie brutes et usinées pour l’industrie automobile, des boîtes de vitesse et des pièces pour les moteurs. Le 11 mars dernier, après neuf mois de bataille de chiffres et d'analyses économiques, Renault a annoncé la mise en vente.

" Renault doit arrêter d'envoyer le boulot ailleurs"

Pour Maël Le Goff, délégué syndical CGT, " Renault doit arrêter de faire partir le travail au Portugal, en Espagne, en Turquie ou au Brésil. Et quand le gouvernement parle de plan de relance et octroie des prêts à Renault, il doit l'obliger à honorer ses propres entreprises."

Plus de 1000 emplois indirects

La CGT appelle la population à se mobiliser autour des 340 salariés, en rappelant qu'"il faut multiplier par 4 pour comprendre l'incidence en terme d'emplois indirects." Pour Maël Le Goff, "il faut que la population interpelle le gouvernement, car Renault a reçu un prêt bancaire de 5 milliards d'euros garanti par l'État pour traverser la crise."

Quant au député La République en Marche du Morbihan, Jean-Michel Jacques, il a dénoncé le "cynisme du groupe Renault" et un choix "arbitraire".

Diverses prises de paroles sont prévue dans la matinée et la CGT espère beaucoup de passage à l'heure de la pause déjeuner.