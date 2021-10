A l'issue d'un CSE extraordinaire, Renault annonce ce mercredi que six acquéreurs potentiels sont en lice pour reprendre le site de Caudan. Il a été mis en vente par le groupe automobile en mars dernier.

Fonderie de Bretagne : six acquéreurs potentiels selon Renault

Les choses se précisent pour la Fonderie de Bretagne de Caudan, dans le Morbihan. Après une réunion en septembre dernier, direction et syndicats se sont à nouveau réunis ce mercredi autour de la table pour discuter de l'avenir du site, mis en vente par Renault en mars dernier, et qui emploie 350 personnes. Dans un communiqué, le groupe automobile explique être en discussion avec six acquéreurs potentiels. Parmi eux, cinq ont déjà visité le site. A ce jour, précise Renault, trois ont déjà déposé "une offre indicative".

La marque au losange précise que si de nouvelles offres se présentent, elles seront aussi examinées. Le groupe promet "d'analyser les offres, leur pérennité, et leur capacité à donner au site une orientation qui puisse garantir l'activité et l'emploi tout n accompagnant les salariés dans cette direction."

Pour le moment, le nom de ces repreneurs n'a pas été dévoilé.