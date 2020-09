Fonderies du Poitou : fin du mouvement de grève à l'Alu

Après leurs collègues de la Fonte, les salariés des Fonderies du Poitou Alu ont décidé de la fin du mouvement de grève mercredi 30 octobre, à Ingrandes-sur-Vienne. Ils bloquaient les usines depuis le début de la semaine, afin de "mettre la pression à la direction" selon les termes de l'intersyndicale. La direction s'est engagée par courrier ce mercredi à verser 1,2 millions d'euros.

Quatre versements hebdomadaires

Le versement se fera en quatre fois. Chaque semaine, en octobre, la direction d'Alvance, la branche aluminium du groupe Gupta, lui-même propriétaire du groupe Liberty House, versera 300.000 euros. Cette somme ne servira qu'à compenser le manque de moyens immédiats, pour renouveler les stocks de pièces détachées et entretenir les machines. "Ça va permettre aux collègues de l'alu d'y voir un peu plus clair et de travailler dans des conditions un peu plus satisfaisantes" explique Thierry Waye, représentant CGT. Mais cet argent n'est pas suffisant pour la suite, "ça permet juste à l'entreprise de dire on va faire tourner l'entreprise en assurant un peu de maintenance".

Des annonces pour la Fonte la semaine prochaine

Du côté de la Fonte, pour qui Liberty House cherche toujours une reconversion, "des éléments ont été pris en compte par la direction" concernant le prolongement de la fabrication de carters. Mais pas d'annonces officielles pour le moment. Les syndicats espèrent des annonces en fin de semaine prochaine de la part du Groupe Gupta.