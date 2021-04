Fonderies du Poitou : L'Alu bientôt en redressement, l'Etat promet "d'accompagner un projet de reprise"

A Ingrandes sur Vienne, la Fonderie du Poitou Alu est une nouvelle fois placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. La Fonte se dirige vers un dépôt de bilan. Lors d'une réunion avec les élus de la Vienne, l'Etat promet "d'être aux côté du site industriel et des salariés"

Aux fonderies du Poitou, à l'alu comme à la fonte, l'avenir s'assombrit encore plus depuis la faillite de la société financière Greensill

Dans la Vienne, à Ingrandes sur Vienne, les fonderies du Poitou sont dans une situation financière critique. La Fonderie du Poitou Alu est une nouvelle fois placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, cela concerne 280 salariés. Pour la Fonte et ses 292 salariés, c'est le dépôt de bilan qui se profile.

L'annonce a été faite ce mardi 13 avril par des communiqués de la CGT et la CFE-CGC. Cela résulte des difficultés financières du groupe Liberty, propriétaire des lieux. Les procédures seront ouvertes jeudi 15 avril prochain lors de deux CSE. Les deux entreprises prévoient des débrayages ce jour.

Troisième redressement judiciaire depuis 2011 pour l'Alu

Une procédure qui ne surprend pas les salariés de l'Alu qui s'y attendaient selon Jean Philippe Juin, délégué syndical CGT de la Fonderie Alu. "La procédure de conciliation qui avait été ouverte il y a deux semaines avait très peu de chances de réussir on se doutait qu'on allait rapidement passer en redressement judiciaire." C'est la troisième procédure de redressement judiciaire depuis 2011 pour l'Alu.

Les salariés de l'Alu demandent à l'Etat d'investir massivement "pour que notre Fonderie redevienne compétitive, intéresse à nouveau un repreneur et les futurs clients."

L'Etat veut "construire un projet de reprise"

Cette annonce a été faite alors que plusieurs élus du Grand Châtellerault et de la Vienne participaient hier à une réunion avec Agnés Pannier-Runacher, la ministre de l'industrie à Paris.

"Nous voulons passer dans une phase "post Liberty", l'Etat promet d'être aux côté du site industriel et des salariés et il veut accompagner un projet de reprise. Il financera probablement les périodes de recherche de repreneur et promet de faire son maximum pour susciter des candidatures de reprises.

Lors de cette phase de redressement judiciaire, qui peut prendre trois mois, il pourrait s'engager à hauteur de "plusieurs millions d'euros". Le soutien de Renault le principal client est évidemment plus qu'espéré.

Pour la Fonte, l'Etat assure qu'un projet de diversification vers d'autres activités est à l'étude. Cela permettrait de sauver au moins une partie des salariés. Mais il faudra, "quoi qu'il en soit accompagner socialement le mieux possible les salariés qui seront licenciés" selon le gouvernement. La fermeture est prévue en juin prochain.