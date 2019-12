Fonderies du Poitou : la demande de reconnaissance du site comme amianté rejetée

La cour d'appel administrative de Bordeaux a rejeté la demande de l'association des Fonderies du Poitou de reconnaître le site comme amianté. Déception et incompréhension du côté des représentants.

Une petite centaine d'anciens salariés ont obtenu le statut de maladie professionnelle à cause de l'amiante.

Ingrandes, France

Nouveau coup de massue pour l'association des Fonderies du Poitou : la cour d'appel administrative de Bordeaux a rejeté sa demande de reconnaître le site comme amianté.

93 salariés ont obtenu le statut de maladie professionnelle

Le tribunal administratif de Poitiers avait déjà rejeté la demande en mai 2018, la cour d'appel administrative de Bordeaux confirme le rejet. L'exposition a pourtant eu lieu 1982 à 1996, date à laquelle une loi interdit l'amiante. Par ailleurs, 93 anciens salariés ont obtenu le statut de maladie professionnelle à cause justement de l'amiante. Une quinzaine d'autres cas sont à l'étude.

Cette reconnaissance aurait permis d'obtenir retraite anticipée à 55 ans au lieu de 60 ans. "On le vit très mal" déclare Eric Lemer, le vice président de l'association. "On sait très bien qu'aux Fonderies du Poitou, on ne sera pas des centenaires". L'Afpa 86 envisage de se pourvoir en cassation.