Fonderies du Poitou : les syndicats ressortent "mitigés" de leur réunion à la préfecture de la Vienne

"Près de trois heures de réunion pour quoi ? Pour rien !" Les syndicats des Fonderies du Poitou d'Ingrandes-sur-Vienne sont ressortis lundi "mitigés" de la réunion du comité de suivi organisée par la préfète de la Vienne Chantal Castelnot, en présence de la direction de l'entreprise, de parlementaires et des collectivités.

"C'est tout simple : Liberty, en tant que responsable du groupe, devrait mettre de l'argent sur la table et n'en met pas" (CSE)

"Nous sommes intervenus devant toutes ces instances pour démonter les arguments de la direction", explique Alain Delaveau, le secrétaire CGT du CSE de la Fonderie Fonte. Dix mois après le rachat des deux usines, la reprise d'activité et les commandes promises par le repreneur Liberty House se font toujours attendre.

"A la Fonte, on a des salariés qui sont en chômage partiel depuis plus de six mois !"