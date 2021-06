Fonderies du Poitou : un seul candidat pour la reprise du site aluminium

Un comité social et économique a eu lieu ce mercredi à la fonderie aluminium d'Ingrandes. Les administrateurs en charge du redressement judiciaires ont annoncé le nombre de potentiels repreneurs. Il n'y en a qu'un : un fond d'investissement anglo-saxon. Il n'a déposé qu'une lettre d'intention.

"Il n'y a aucun engagement de sa part, rien du tout", regrette le délégué CGT Jean-Philippe Juin. Il va étudier le dossier, mais il est inquiet. "On a besoin d'un projet industriel fort et on pense qu'un fond d'investissement ce n'est pas forcément leur priorité", explique-t-il. Pour lui, il faut un repreneur avec un véritable projet et une capacité à diversifier l'entreprise. Jean-Philippe Juin espère qu'à la livraison de l'étude technique du site, demandée par l'État, il y aura plus de candidats à la reprise. Cette étude doit permettre de voir ce qui peut être fait pour diversifier le site et innover.