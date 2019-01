Fondettes: l'outil de production n'a pas été touché après le coup de colère des salariés de Sandvik

Indre-et-Loire, France

Des chariots et des poubelle renversées, des pointeuses dégradées, et des classeurs mis à terre. L'intérieur de l'usine Sandvik à Fondettes a fait les frais du coup de sang des salariés jeudi soir à l'issue du nouvel échec des négociations sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Si un accord a été trouvé sur les congés de reclassement et la formation, les négociations bloquent maintenant sur une prime de 25 000 euros réclamée par les syndicats. Ce vendredi, les discussions ont repris mais cette fois dans les locaux de la DIRECCTE, la direction du travail et de l'emploi. Une cinquantaine de salariés se trouvaient devant les lieux et leur colère n'est pas retombée.

La réunion de négociation à la DIRECCTE a duré 2 heures et demi. Elle s'est encore terminée sur un échec concernant cette prime de 25 000 euros que les syndicats veulent comme complément à l'indemnité de départ volontaire.

C'est pour la bonne fin du conflit, Sandvik gagne énormément d'argent ce qui est confirmé par notre expert, et on estime que la signature d'un accord majoritaire cela a un prix! -Jacques Bolton, délégué CGT et élu du CE

La CGT explique que cette prime de 25 000 euros brut intégrerait l'indemnité de départ volontaire qui est actuellement de 10 000 euros nets. Il reste à obtenir un autre accord c'est sur l'évolution des tranches d'âges dans les congés de reclassement. Les négociations reprendront mercredi avec la DRH et même le PDG du groupe Sandvik.

Devant la DIRECCTE ce vendredi au Champ Girault à Tours, ils étaient une cinquantaine de salariés à soutenir leurs délégués syndicaux en pleine bataille sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Et à justifier le coup de sang de jeudi soir dans l'usine.

Il y a des gens qui ont pété les plombs mais c'est normal au bout d'un moment. On affirme cependant qu'aucune machine n'a été dégradée -Laurent Babin, 36 ans chez Sandvik

On leur supprime leur travail, ils demandent une indemnité par rapport aux énormes bénéfices que fait la société depuis des années, et on leur donne que des miettes! On se sent blousé, la colère vient et puis c'est tout !-Pascal Mazataud, 31 ans dans l'entreprise.

La prochaine réunion de négociation aura lieu mercredi à Fondettes.