Fonds d'urgence aux départements : la Corrèze, non bénéficiaire, crie au scandale

La Corrèze ne bénéficiera du fonds d'urgence pour les départements mis sur pied pour aider ceux qui sont le plus en difficulté, notamment confrontés à de lourdes dépenses sociales comme le RSA. Un sujet qui est l'objet de crispation en Corrèze où le conseil départemental s'insurge.

Ni la Corrèze, ni la Haute-Vienne ne vont bénéficier du fonds d'urgence pour les départements. Il a été abondé à 200 millions d'euros cette année pour aider les conseils départementaux les plus en difficulté à financer les lourdes dépenses sociales, et surtout le RSA. C'est aux départements de le financer sans que l'Etat ne compense l'envolée du nombre de bénéficiaires, créant un reste à charge très important.

"C'est scandaleux, le gouvernement aide les mauvais élèves"

Et c'est un sujet qui fait jaser en Corrèze où le président du conseil départemental, Pascal Coste, avait menacé d'arrêter les paiements avant la fin de l'année 2016 si l'Etat ne mettait pas la main au pot. Sauf que la Corrèze ne profitera pas du fonds d'urgence, même si elle fait partie des départements les plus endettés de France. "C'est une honte, c'est scandaleux", s'emporte le vice-président en charge des finances au conseil départemental. "Le gouvernement aide les mauvais élèves, c'est vraiment inadmissible", poursuit Francis Comby. Car pour faire l'arbitrage en faveur des 40 départements de métropole (170 millions d'euros) et des 5 d'outre-mer (30 millions d'euros), l'Etat s'est appuyé sur trois critères : taux d'épargne brute, part des dépenses sociales dans le total des dépenses de fonctionnement et nombre d'allocataires du RSA.

Un reste à charge de 6,5 millions en 2016

Pour chacun de ces critères, la Corrèze a "des résultats un peu meilleurs que certains autres départements au niveau national parce que la Corrèze a fait des économies" explique Francis Comby, qui a le sentiment de ne pas être récompensé des efforts entrepris. "Nous avons baissé nos dépenses, on a aussi diminué le nombre de bénéficiaires du RSA. Et finalement, le résultat, inadmissible, et que l'Etat ne nous donne rien alors que la Corrèze contribue à alimenter ce fond." Et pourtant, le reste à charge, c'est à dire ce qui reste à payer au département une fois la contribution de l'Etat versée, est très important : un reste à charge de 6,5 millions d'euros pour les aides sociales en 2016 dont 5,3 millions pour le seul RSA. Dans l'ex région Limousin, seul la Creuse bénéficiera du fonds d'urgence avec une enveloppe de 403.028 euros.