Fontaine : après quatre mois de fonctionnement, le site d'Amazon emploie déjà 50 salariés en CDI

Pour l'instant, les objectifs d'Amazon sont parfaitement respectés. L'entreprise de Jeff Bezos a tiré un premier bilan de son activité, ce vendredi 4 mars. Ouvert depuis le 4 novembre 2021, le site de Fontaine emploie déjà 80 salariés (50 personnes en CDI et 30 intérimaires). Ils assurent la livraison de 10.000 à 20.000 colis au quotidien. Les équipes se relaient 7 jours sur 7 pour assurer toutes ces livraisons sur une large zone entre Belfort, Besançon, Epinal, Mulhouse et Colmar.

Le site de Fontaine a ouvert le 4 novembre 2021, sur le site de l'Aéroparc. © Radio France - Jean-Michel Nagat

"On est dans les objectifs qu'on s'était fixés, reconnaît Marc Kuhm, le jeune responsable de ce site, âgé seulement de 27 ans. On est sur une bonne tendance, notamment en terme d'emploi." L'entreprise envisage en effet d'embaucher une dizaine de personnes supplémentaires en CDI, d'ici la fin de l'année.

Pour gérer l'activité, une organisation très minutée a été mise en place, et la clé de cette réussite, c'est la formation, selon le responsable régional des opérations. "Dès le premier jour, avant-même de pouvoir toucher les colis, les salariés sont formés à la sécurité, explique François Borghesi. Ensuite, il sera suivi par ce qu'on appelle un ambassadeur. C'est grâce à ça qu'on réussit à avoir une organisation efficace."

Après six mois en intérim à Strasbourg, Louis a décroché un CDI en venant sur ce site de Fontaine. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Louis a franchi toutes ces étapes. Intérimaire pendant six mois sur le site de Strasbourg, il a décroché un CDI, à Fontaine. Ce nouveau belfortain en est très heureux, et les critiques sur Amazon le font sourire. "On aime bien taper sur les riches, ironise-t-il. De l'extérieur, je peux comprendre, mais de l'intérieur, c'est différent. Franchement, je ne suis vraiment pas mécontent d'être venu ici."

Huri et Soufiane Bougoffa ont créé leur société de transports pour travailler avec Amazon, et ils ne regrettent rien. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Aux 80 salariés s'ajoutent les 280 chauffeurs-livreurs qui travaillent pour Amazon. Les sociétés de transport profitent pleinement de cette activité. C'est le cas de Huri Bougoffa qui a créé son entreprise, avec son mari Soufiane, à Méziré. Leur société compte aujourd'hui 35 salariés. "Aujourd'hui, c'est une grande réussite pour nous, reconnaît-elle. C'était notre objectif et on n'arrête pas d'évoluer. Généralement, on livre entre _1.800 et 2.500 colis chaque jour_." Sa société recrute encore des salariés actuellement, toujours en CDI.