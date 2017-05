Fontaine-lès-Dijon : le Géant Casino ouvrira le dimanche matin

Le Géant Casino de Fontaine-lès-Dijon ouvrira le dimanche matin, à partir du 7 mai.

Le travail du dimanche revient sur le devant de la scène. Le géant casino de Fontaine-Lès-Dijon va ouvrir ses portes le dimanche à partir du 7 mai, de 8h30 à 12h30. Plusieurs enseignes ouvrent déjà le dimanche dans le centre-ville de Dijon, notamment les petits commerces de proximité. Mais là, les enseignes voient plus grand et veulent ouvrir les supermarchés et hypermarchés en périphérie du centre ville.

Des Dijonnais pas forcément ravis

Ça ne ravit pas forcément les Dijonnais qui ont l'habitude de venir y faire leurs courses. "Ça ne va rien changer pour moi", confie Annie. "Pour dépanner, à la rigueur, mais c'est tout", ajoute-t-elle. "Les magasins sont déjà ouverts bien assez tard dans la semaine, il faut aussi savoir s'organiser", conclut Philippe.