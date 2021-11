Fontaine-lès-Dijon : le salon Abracadachien voit double

La patronne du salon de toilettage Abracadachien vient de recruter une deuxième professionnelle pour brosser, laver et couper les poils de vos chiens. Quinze mille euros ont été nécessaires pour la création d'un deuxième espace de travail. Jeannette Thibaudet est l'invitée de la Nouvelle Eco.

Soledad Grisard embauchée l'été dernier et Jeannette Thibaudet la patronne du salon Abracadachien de Fontaine-lès-Dijon

Si l'on vous dit : "tondeuse", "ciseaux", "coupes"... La première image qui vous vient à l'esprit est peut-être celle d'un coiffeur ? Eh bien si tel est le cas vous aurez tout faux. Car dans la Nouvelle Eco de ce lundi on vous parle d'une toiletteuse, Jeannette Thibaudet, patronne du salon Abracadachien de Fontaine-lès-Dijon.

Jeannette Thibaudet, invitée de la Nouvelle Eco, explique avoir réalisé de gros travaux (à l'échelle de son salon) pour permettre à une deuxième toiletteuse de la rejoindre Copier

Elle qui a repris cette affaire en 2018 après une reconversion professionnelle -elle a été serveuse durant 20 ans- vient de casser la tirelire pour réaliser plusieurs milliers d'euros de travaux et créer un deuxième espace de travail ce qui lui a permis de recruter une deuxième toiletteuse l'été dernier.

"Pour le confort des animaux"

Jeannette Thibaudet explique : "Cet été j'ai pu embaucher quelqu'un, j'ai fait des travaux pour que l'on ne soit pas les uns sur les autres et pour le confort des animaux surtout. Nos deux espaces sont séparés par une porte. Maintenant c'est super joli."

L'entrée de l'hiver est une période traditionnellement un peu creuse pour les salons de toilettage explique Jeannette Thibaudet Copier

La patronne du salon a du avoir recours à une banque. "J'ai fait un prêt de 15.000 euros pour assurer les travaux et acheter du matériel car les tables et les tondeuses coûtent relativement cher. Pour une tondeuse par exemple il faut compter 300 à 350 euros hors taxes". En moyenne les deux professionnelles parviennent à s'occuper de huit chiens par jour. Il faut compter entre 50 et 70 euros pour un soin complet de l'animal.

Une quinzaine de salons dans l'agglo

Il existe une quinzaine de salons de toilettage dans l'agglomération dijonnaise sans compter les salons itinérants dans des camions ou des camionnettes. Les toiletteurs comme Jeannette Thibaudet et sa collègue ont un peu "sentis passer" le Covid-19 même s'ils ont eu la possibilité de rester ouverts lors des deux derniers confinements.

