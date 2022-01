Food truck, prêt-à-porter... Ces anciens salariés Bridgestone à Béthune ont changé de vie

Huit mois après la fermeture définitive de Bridgestone, plus de la moitié des 863 ex-salariés de l'usine de fabrication de pneus, basée à Béthune (Pas-de-Calais), ont retrouvé un emploi pérenne. Nous sommes allés à la rencontre de trois anciens employés qui aujourd'hui ont changé de vie.

Bruno Breton est fier de son camion noir et orange. Et c'est d'une main experte qu'il tâte les pâtons qui serviront à réaliser les pizzas pour ses clients du soir, mercredi 19 janvier 2022. Il y a seulement huit mois, Bruno était sur la chaîne de fabrication de pneus de l'entreprise Bridgestone, de Béthune. Elle a fermé définitivement le 30 avril 2021.

Depuis septembre, il s'est lancé dans une nouvelle aventure professionnelle : un camion à pizzas itinérant. "Je ne regrette rien du tout, je ne me verrai pas faire autre chose et j'espère le faire jusqu'à ma retraite", assure Bruno, sans une pensée émue pour ses 862 anciens collègues, qui comme lui ont dû se résigner à quitter leur emploi très vite quand l'annonce de la fermeture est tombée en 2020.

Mais il murissait ce projet depuis plusieurs années et il a pu le réaliser à l'aide de l'accompagnement financier et technique prévu dans le plan social de l'entreprise : "L'usine m'a quand même vachement aidé à avoir confiance en moi, sur les gestes, la pratique, les gestes répétitifs, le rendement. C'est aussi important quand on est pizzaïolo."

À 45 ans, dont 24 passées à Bridgestone, il a fait le choix de la reconversion, convaincu que "ça ne (lui) aurait certainement pas plu de travailler dans une autre usine".

La "famille Bridgestone" perdure

Passer à autre chose, ça a été le choix d'Anthony Duquenoy, il a 42 ans. Vingt-cinq ans en tant qu'électromécanien et aujourd'hui, on le retrouve à ranger les rayons d'un magasin de prêt-à-porter qu'il a ouvert avec sa femme Sabrina en septembre aussi, à Bruay-la-Buissière. Et il se dit "très heureux", d'autant que les affaires sont bonnes.

Vous imaginez, être posté pendant 25 ans, c'est une autre vie ! Vous vous levez le matin à 5 heures, vous voyez peu votre famille. La fermeture de Bridgestone m'a permis d'aller voir autre part et changer d'orientation

Anthony et Sabrina ont ouvert un magasin de prêt-à-porter à Bruay-la-Buissière seulement quatre mois après la fermeture de l'usine Bridgestone. © Radio France - Théo Boscher

Les anciens de Bridgestone restent fréquemment en contact. Ils ont un groupe Facebook dans lequel ils partagent des offres d'emploi, se donnent des nouvelles, parfois diffusent les avis de décès d'anciens collègues. Tous parlent d'une "famille Bridgestone" dont l'esprit perdure. Dans sa pizzeria, Bruno distribue les cartes de visite d'anciens collègues qui se sont lancé dans l'immobilier ou l'automobile.

Crêperie, pizzeria, bar-tabac

"J'en ai broyé du noir, j'en ai même pleuré, reconnaît Francky Cagniart, dans la cuisine de sa maison à Verquigneul. Mais c'était un lien très fort, on était des copains." Lui a choisi la crêpe et va ouvrir une crêperie au mois de mars prochain. Avec la particularité que les employés seront des jeunes atteints d'autisme ou de trisomie pour participer à leur insertion.

Francky y réfléchissait depuis plusieurs années, avec son épouse Marie, et il le dit : "Maintenant, je suis à fond dans ce projet. J'ai envie de montrer aux entreprises qu'on peut recruter des jeunes comme eux et qu'ils peuvent travailler." Il pense encore à Bridgestone mais il est tourné vers cette nouvelle étape de sa vie, après 18 ans passés à faire des pneus.

Les reconversions sont variées : un bar-tabac à Vendin-lès-Béthune, une friterie à Bruay-la-Buissière et même un hôtel en Ardèche. Il y avait l'envie de tourner la page de l'industrie pour de bon.

Toujours une centaine de personnes sans solution

Les trois hommes font partie de la trentaine d'anciens salariés qui ont créé leur entreprise après avoir dû quitter Bridgestone. En tout, près de 430 salariés ont retrouvé une solution de travail pérenne dont 255 en CDI, 63 en CDD et 70 en pré-retraite. Des chiffres annoncés par la ministre déléguée en charge de l'industrie un peu meilleurs que ce que les syndicats annonçaient au moment de la fermeture.

Mais "une centaine de personnes se retrouvent encore sans solution, toujours en recherche d'emploi ou sans formation", a fait savoir Agnès Pannier-Runacher, en visite à Béthune ce mercredi. Elle a aussi annoncé que "deux nouveaux projets sont à l'étude pour redynamiser l'ancien site de Bridgestone ou à proximité, en plus de celui déjà prévu de Blackstar". Ce dernier, qui veut développer un site de recyclage de pneus, prévoit 200 emplois d'ici 2025.

Mais la ministre a reconnu que "les salariés ont besoin de solution tout de suite". Un speed-dating avec des employeurs industriels doit être organisé prochainement dans le bassin de Béthune.