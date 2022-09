Paquets moins remplis pour le même prix : Foodwatch dénonce une "inflation masquée"

Payer plus, pour acheter moins. Dans une enquête publiée jeudi 1er septembre, l'association Foodwatch épingle plusieurs marques et alerte sur la "shrinkflation" (de l'anglais "shrink", rétrécir), ou "inflation masquée" en bon français. Certaines marques réduisent discrètement la quantité de produits vendus pour masquer la hausse des prix et pour éviter de faire fuir les clients vers la concurrence. Foodwatch cite par exemple les boîtes de Pyrénéens au lait de Lindt, depuis l'an dernier elle ne contiennent plus 30 mais 24 chocolats pour un coût quasi identique. Même constat pour la boîte de Kiri : à première vue pas de changement, mais en réalité les portions de fromage sont discrètement passées de 20 à 18 grammes début 2021.

Chocolat, fromage ou grenadine

L'association épingle aussi la margarine Saint Hubert, les bouteilles d'eau Salvetat, le sucre Saint Louis ou la grenadine Teisseire et alerte toujours sur le même procédé : la quantité de produits vendu diminue quand le prix reste identique ou augment à peine. Mécaniquement, le prix au kilo bondit avec jusqu'à 30% de hausse pour les Pyrénéens de Lindt. "Un vieux classique des rayons des supermarchés, encore plus inacceptable dans le contexte actuel des prix qui explosent", dénonce Foodwatch qui réclame plus de transparence, c'est à dire d'indiquer clairement sur les paquets tout changement de format.

Pour se justifier, Lindt France explique que "le prix au kilogramme a augmenté, reflétant la volatilité et la hausse des coûts de (ses) opérations", selon un courrier adressé à Foodwatch et consulté. Les coûts de production des industriels ont flambé ces derniers mois (énergie, transport, emballage), comme ceux des matières premières agricoles, par exemple le cacao. Concernant les prix, certains se défaussent sur les grandes surfaces: "Nous ne pouvons que conseiller un prix de vente que le distributeur est libre d'appliquer ou non", écrit le service consommateurs de Danone France. Les informations sur l'emballage sont toutefois de leur fait.