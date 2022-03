Foot : découvrez les salaires des joueurs de Ligue 1, club par club, révélés par L'Equipe

Neymar, Messi et Mbappé composent le trio de tête du classement des plus gros salaires des joueurs de Ligue 1

Comme chaque année, L'Equipe a dévoilé ce vendredi le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Pas de surprise cette année avec un Top 10 encore une fois 100% parisien mais un nouveau dans le trio de tête : Lionel Messi, en deuxième position. Neymar reste à la première place tandis que Kylian Mbappé descend d'un cran à la troisième place.

Le Top 15 des salaires des joueurs (estimations en brut mensuel en euros*)

Neymar (PSG) : 4,08 M€ Lionel Messi (PSG) : 3,38 M€ Kylian Mbappé (PSG) : 2,22 M€ Marquinhos (PSG) : 1,2 M€ Marco Verratti (PSG) : 1,2 M€ Achraf Hakimi (PSG) : 1,08 M€ Keylor Navas (PSG) : 1 M€ Angel Di Maria (PSG) : 950.000€ Georginio Wijnaldum (PSG) : 916.000€ Gianluigi Donnarumma (PSG) : 916.000€ Mauro Icardi (PSG) : 800.000€ Sergio Ramos (PSG) : 791.666€ Leandro Paredes (PSG) : 750.000€ Juan Bernat (PSG) : 730.000 Wissam Ben Yedder (Monaco) : 650.000€

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Un top 10 intégralement parisien

Comme les années précédentes, les joueurs du PSG occupent toutes les places du Top 10 des plus gros salaires de Ligue 1. Avec une entrée de taille cette année : Lionel Messi, directement à la deuxième place du classement avec un salaire mensuel brut estimé à 3,38 millions d'euros. Neymar reste en tête avec un salaire estimé à 4,08 millions d'euros par mois. Vient ensuite Kylian Mbappé avec un salaire estimé à 2,22 millions d'euros.

Les dernières recrues du PSG se retrouvent elles aussi directement dans le Top 10. C'est le cas de Achraf Hakimi qui prend la sixième place du classement avec un salaire estimé à 1,08 million d'euros, de Giorgino Wijnaldum à la neuvième place et son salaire de 916.000 euros ou encore de Sergio Ramos, à la douzième place avec un salaire de 791.666€.

Monaco, Marseille, Nice et Lyon un cran en dessous

Pour trouver le premier joueur non parisien dans ce classement, il faut descendre à la 15e position. Il s'agit du joueur de Monaco Wissam Ben Yedder avec un salaire estimé à 650.000 euros. A la 18e position, un autre joueur de Monaco : Cesc Fabregas et son salaire de 600.000 euros.

Encore un cran en dessous, on retrouve le premier représentant de l'Olympique de Marseille : Cédric Bakambu, à la 23e position et un salaire estimé à 416.000 euros. Le premier joueur de Nice se retrouve à la 25e place, il s'agit de Justin Kluivert (400.000 euros). Et enfin, les joueurs de Lyon viennent conclure ce Top 30 avec Tanguy Ndombele et Jérôme Boateng, ex-aequo à la 28e avec un salaire de 350.000 euros.

Pochettino largement en tête des entraîneurs

Du côté des entraîneurs, c'est là aussi le Paris Saint-Germain qui rafle la mise. Mauricio Pochettino est l'entraîneur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire mensuel estimé à 1,1 million d'euros. Le détail à retrouver dans notre article dédié.

Les salaires des joueuses de D1 pour la première fois

L'Equipe publie pour la première fois le Top 20 des plus gros salaires des joueuses de Division 1. Et les écarts entre les hommes sont évidemment très importants puisque les deux joueuses les mieux payées de France sont Ada Hergerberg et Dephine Cascarino, évoluant à l'Olympique Lyonnais avec un salaire mensuel brut estimé à 40.000 euros. Le détail est à retrouver dans cet article.

Les salaires des joueurs, club par club*

