Foot féminin : découvrez les salaires des joueuses de Division 1 révélés par L'Equipe

Trois joueuses de ll'Olympique Lyonnais dominent le classement des plus gros salaires de la première division féminine de football selon les révélations de L'Equipe en partenariat avec France Bleu ce mardi. Découvrez les salaires des principales joueuses du championnat de France de football.

La joueuse de Lyon Ada Hegerberg est en tête des plus gros salaires des joueuses de football féminin en France

Pour la première fois, le journal L'Equipe, en partenariat avec France Bleu, publie un classement des plus gros salaires de joueuses de foot de la Division 1. Un classement intéressant qui montre l'écart abyssal entre les rémunérations des hommes et des femmes en matière de football.

Au contraire du classement des plus salaires des hommes, dominé par le PSG, c'est l'Olympique Lyonnais qui domine le classement des femmes, avec sept joueuses dans le Top 10.

Le Top 10 des salaires des joueuses de Division 1 (estimations en brut mensuel en euros*)

1. Ada Hegerberg (Lyon) 40.000€

Delphine Cascarino (Lyon ) 40.000€

3. Wendy Renard (Lyon) 37.000€

Amandine Henry (Lyon) 37.000€

Kadidiatou Dian (Paris-SG) 37.000€

6. Griedge Mbock (Lyon) 34.000€

Kadeisha Buchanan (Lyon) 34.000€

Amel Majri (Lyon) 34.000€

9. Onema Geyoro (PSG) 28.000€

10. Sakina Karchaoui (PSG) 25.000€

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

Lyon domine

Les deux joueuses de football professionnel les mieux payées de France sont toutes les deux de l'Olympique Lyonnais Ada Hegerberg et Delphine Cascarino. Avec un salaire brut mensuel estimé à 40.000 euros, elles dominent ce classement. Elles restent néanmoins très loin des salaires des hommes, notamment de Neymar, en tête du classement masculin avec un salaire estimé à 4,08 millions d'euros.

L'Olympique Lyonnais et le PSG, les deux équipes possédant le plus grand palmarès du football féminin en France, se partagent ce Top 20 des plus gros salaires. Aucun autre club n'apparaît dans cette liste consultable intégralement dans l'Equipe.

