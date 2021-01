Foot : le Racing club fléchois investit dans une plateforme vidéo pour diffuser ses matchs en ligne

Un boîtier vidéo posé au bord du terrain, jusqu'à sept mètres de hauteur, permet de filmer les matchs à 180 degrés. Les images sont transmises au prestataire, qui les traite et les met en ligne. Et voilà le travail : depuis le début de la saison, le dispositif léger imaginé par la société Clubvizer permet au Racing club fléchois de diffuser en différé les matchs de son équipe de Régionale 1 sur internet.

"Ce n'est pas du direct, précise le président du club, Kevin Fossey, mais ça permet à ceux qui ne peuvent pas venir au stade ou aller aux matchs à l'extérieur de voir les matchs." Et le public répond présent : malgré l'arrêt prématuré des compétitions au mois d'octobre, 180 personnes ont déjà souscrit un abonnement. Le club vise au moins "200 abonnés". Et entend bien développer prochainement l'offre en mettant en ligne des matchs d'équipes de jeunes ou de l'équipe séniors B : "Ca peut permettre aussi aux parents ou aux grand-parents de voir les matchs de leurs jeunes."

Générer de nouveaux revenus

Pour le club, ce dispositif représente un investissement de 2 000 € sur la saison. Mais aussi la perspective de nouvelles rentrées d'argent grâce à la moitié des abonnements (les recettes sont partagées avec Clubvizer) et à de potentielles campagnes de publicité : "Si on le souhaite, on peut mettre avant, après le match ou à la mi-temps des publicités pour générer un revenu supplémentaire et offrir plus de visibilité à nos partenaires." Un outil intéressant afin de développer le club et l'engouement qui l'entoure. Mais qui servira aussi pour la performance : les images de matchs ou d'entraînements sont également utilisées par les entraîneurs et les éducateurs pour travailler à partir de la vidéo.