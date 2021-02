Foot N2 : la Fédération annonce la reprise officielle du championnat, nos clubs du Cher sont mitigés

Alors que le virus accompagné des variants circule toujours autant, la Fédération française de football a décidé à la mi février que la reprise des championnats de N2, autrement dit de quatrième division, pouvait reprendre le samedi 13 mars.

A noter que cette reprise de la compétition sera soumise au respect du protocole suivant : tous les matches se dérouleront à huis clos, en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et avec une application stricte de leurs décisions lors de cas positifs et/ou de cas contacts, tests PCR obligatoires (24h avant chaque match), présence d’un délégué FFF sur chaque match, présence d’un médecin le jour de match pour contrôler les tests PCR négatifs, référent COVID dans chaque club, limitation stricte des accréditations aux personnes ayant une fonction opérationnelle essentielle à l’organisation du match ou encore renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs.

Laurent Di Bernardo (Entraîneur du Bourges Foot) : "Le coté égoïste fait que je suis content de reprendre mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème du côté physique et mental pour mes joueurs."

La reprise du championnat dans son ensemble est plutôt bien accueillie. En revanche des problèmes risquent de se poser à plusieurs niveaux comme le souligne l'entraîneur du Bourges Foot, Laurent Di Bernardo : "Le côté égoïste fait que je suis content de reprendre mais j'espère qu'il n'y aura pas de problème du côté physique et mental pour mes joueurs. Après l'équité, côté sportif me désole. La FFF va faire monter des équipes sur une saison qui n'est pas complète. Pour ma part, je pense qu'une saison blanche aurait été une décision, vu la crise sanitaire, judicieuse." Les clubs de National 2 ont donc un peu plus de deux semaines pour se remettre dans le bain et pourquoi pas trouver un match amical avant de reprendre la compétition.

Olivier Rigolet (Président du Bourges 18) : "Je suis heureux d'un côté mais inquiet financièrement de l'autre."

Olivier Rigolet, le président du Bourges 18 est pour sa part ,plus inquiet sur l'aspect économique : "Je suis heureux d'un côté mais inquiet financièrement de l'autre. Les matchs vont se tenir à huis clos donc pas de billetterie, pas de buvette. Demander à nos partenaires de nous soutenir sans venir au match, c'est compliqué. Je vais alors demander des aides financières à la FFF, à la Région, au département mais aussi à la ville de Bourges."

Le 13 Mars prochain, le Bourges 18 accueillera la réserve du FC Nantes. Le Bourges football de son côté affrontera Le Puy en match en retard le mercredi 10 mars car le Puy jouera en Coupe de France le 16 mars. Et trois jours plus tard, les Berruyers rencontreront les Herbiers. Enfin rappelons que le Bourges Foot et le Bourges 18 vont fusionner pour devenir un seul et unique club en fin de saison sportive. C'est une volonté du Maire et de la nouvelle équipe municipale Berruyère.