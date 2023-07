Football : « C'est signé ! », le CS Sedan-Ardennes change de mains

Oh, la belle verte ! Oh, la belle rouge ! C'est soulagé que Francis Roumy est venu assister au feu d'artifice de la Francheville ce jeudi 13 juillet vers 23h30. "On vient de signer il y a quelques minutes". La reprise du CS Sedan-Ardennes est donc actée. Un bouquet final après de longues journées de négociations.

Francis Roumy a célébré la signature au feud d'artifice de la Francheville © Radio France - Alexandre Blanc

Lui-même ancien président du CSSA de 1989 à 2001, Francis Roumy souhaite éviter la relégation du CS Sedan-Ardennes en régional prononcée par la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs le 4 juillet dernier. Pour contester cette sanction prise en raison de la mauvaise situation financière du club, le Comité national olympique et sportif a été saisi dès jeudi.

Francis Roumy nous a reçu ce vendredi pour livrer les détails de cette reprise.

France Bleu Champagne-Ardenne : Ca y est ? C'est fait ?

Francis Roumy : C'est fait, ça a été signé cette nuit à 23h exactement. On a pu trouver un accord avec l'ancien président. Et puis on va redémarrer avec une nouvelle structure, avec d'autres personnes. Le plus dur maintenant pour nous, c'est d'être accepté au Comité olympique. Si on est accepté, on présente un nouveau budget pour essayer d'être repêché en National 1.

"Il y a trois investisseurs"

FBCA : Que peut-on dire des repreneurs ?

F.R. : Il y a trois investisseurs aujourd'hui mais on va ouvrir le capital. On peut dire que certains ont déjà été dans le milieu du foot et des affaires.

FBCA : À quelles conditions avez-vous repris le club ?

F.R. : On a repris en remboursant le compte courant de Marc Dubois sur X années (NDLR : en déficit de 1,2 million d'euros) et on a repris la dette de 900 000 euros à notre compte. Et nous on remonte un budget pour l'année prochaine d'environ 3 millions à 3,2 millions d'euros (NDLR: dont 1,2 à 1,5 million d'euros de capitaux propres apportés par les associés). Si on peut faire mieux, on essayera mais il faut qu'on présente quelque chose de concret. C'est pas mal du tout, on se situerait dans les 5 ou 6 plus gros budgets de National. On veut trouver au moins 1 million d'euros en publicité et c'est bien parti, on veut revendre toutes les loges pour 800 000 euros et puis après il y a toutes les subventions et l'animation du club. On est parti sur une moyenne de 3000 spectateurs et si on arrive à faire une bonne équipe, les recettes suivront. Maintenant, si on est accepté, le plus dur sera de remonter une équipe dans les deux ou trois jours, parce que le championnat commence mi-août.

"Un budget de 3 à 3,2 millions d'euros"

FBCA : Le travail a commencé ?

FR : Oui, oui, oui. On a une dizaine de joueurs qui sont sous contrat, donc il faut qu'on trouve au moins 10 à 12 recrues et un entraîneur. On essaye de prendre des contacts (NDLR : notamment avec des clubs de Ligue 1 pour se faire prêter des joueurs) mais pour l'instant c'est presque du vent parce qu'il faut déjà qu'on soit accepté au moins à haut niveau.

FBCA : Quelles sont les prochaines étapes ?

FR : On attend la convocation du Comité olympique, je pense, dans la semaine. Et on pourrait passer aussitôt, dans la journée ou le lendemain à la DNCG qui validerait ou non notre dossier pour être repêché.

"On est parti pour être repêché"

FBCA : Et si le club reste relégué en régional ?

FR : On n'envisage pas ça, pour l'instant on est parti pour être repêché.

FBCA : Quelles seront vos fonctions ?

FR : Je pense que je vais rester dans la tête du club. Je ne serai pas président mais je jouerai un rôle important au niveau des recrutements et des partenaires financiers. Je serai même certainement actionnaire.