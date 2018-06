Mauléon-Licharre, France

Sébastien Manso est soudeur au sein de la coopérative Alkar de Mauléon, qui fabrique des charpentes métalliques. Depuis deux semaines, pendant sa pause déjeuner, il devient joueur de baby foot. Avec Fabien Duhau, ils sont "les rois de la roulette" : 3 matchs, 3 victoires. Ils sont bien partis pour se qualifier pour les 1/4 de finales !

Sébastien Manso, soudeur chez Alkar, participe à la Coupe du monde organisée au sein de l'entreprise © Radio France - Oihana Larzabal

Au total, 20 salariés participent à cette Coupe du monde de baby foot : deux poules de cinq équipes. Sophie par exemple travaille au service "achats". Elle est associée à Sébastien, secrétaire général de la coopérative. Des duos qui ont chacun choisi leur nom. "L'Olympique de Paris, c'est mon préféré !" ironise Julien Garcia, métreur à Alkar à qui le patron a confié le soin d'organiser le championnat. Mais il y a aussi "les béarnaises", "Gpa2bol" ou encore "les pieds cassés".

Cela permet d'évacuer un petit peu et de se défouler, tout simplement ! — Charlie Exposito, dessinateur-projeteur

"On a réussi à trouver dix équipes au sein de l'entreprise, bureaux et ateliers confondus" - Julien Garcia, organisateur Copier

10 équipes "mixtes" participent au tournoi © Radio France - Oihana Larzabal

Un investissement bien amorti

"Lorsque j'en ai parlé la première fois, on a cru que je faisais de l'humour !" se rappelle Philippe Ascone, le PDG de la coopérative Alkar, à l'origine de cette initiative. "Je cherchais un moyen pour que les salariés prennent l'habitude de dialoguer, de passer des bons moments ensemble. On est une petite entreprise : 85 personnes sur Mauléon avec des services plus ou moins cloisonnés. Je me suis rendu compte que les gens communiquaient beaucoup plus facilement via internet ou l'intranet." Il a commandé un baby foot et distribué des fiches d'inscriptions aux volontaires. Un investissement de 1 000€ pour des bienfaits multiples : "une bonne ambiance dans l'entreprise c'est hyper important" explique Philippe Ascone, "pour ceux qui y sont mais aussi pour les recrutements de demain !"

"Cela permet de se retrouver avec ceux du bureau" explique Fabien Duhau qui travaille dans l'atelier Copier

Calendrier calqué sur la Coupe du monde de foot

Le coup d'envoi du tournoi de Mauléon a été donné le 14 juin. Comme pour le mondial en Russie, les 1/4 de finales débuteront la semaine prochaine. La finale de la Coupe du monde de baby foot en revanche, se déroulera le vendredi 13 juillet, fêtes de Mauléon oblige !