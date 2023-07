Football : le groupe mayennais Actual devient partenaire principal du SC Bastia

Le groupe mayennais Actual devient partenaire du SC Bastia jusqu'en 2025. Les footballeurs corses évoluent en Ligue 2 comme le Stade Lavallois. L'entreprise s'affichera sur l'épaule gauche du maillot.

"Déjà fortement implantés en Corse depuis plus de 10 ans avec nos trois agences d'emploi physiques à Bastia, Ajaccio et Porto-Vecchio ainsi que notre agence mobile, Actual est devenu au fil des années le 1er acteur Agences d'emploi sur l'île pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi et aux entreprises de disposer de compétences ponctuelles ou pérennes", déclare Samuel Tual, le président d'Actual Group.

La société spécialisée dans le travail intérimaire vient de l'annonce. Actual sponsorise déjà Lille et Lorient en Ligue 1. Ce n'est plus le cas en revanche du SCO d'Angers. Le groupe mayennais a décidé de mettre fin à ce partenariat il y a quelques mois.