Football : Létang-Delanoë, un nouveau duo à la tête du Stade Rennais

Sans surprise, Jacques Delanoë et Olivier Létang ont pris leurs fonctions ce mardi à la tête du Stade Rennais. Président non-exécutif pour Jacques Delanoë, Président Délégué et manager du club pour Olivier Létang.

Le Stade Rennais avait vu grand. Les responsables de la communication du club avaient décidé d'organiser la première conférence de presse du duo Jacques Delanoë-Olivier Létang dans la grande salle de presse du Roazhon Park, celle réservée d'ordinaire aux matches de coupe d'Europe du club rouge et noir. Près d'une trentaine de journalistes et photographes a écouté les premiers mots de la nouvelle équipe dirigeante, Jacques Delanoë tout d'abord: "Permettez-moi de remercier messieurs Pinault père et fils pour cette marque d'estime et de confiance qu'ils me donnent aujourd'hui. Ma nomination est la preuve de l'attachement de la famille Pinault à l'ancrage local et breton du club. N'en déplaisent à ceux qui fantasmaient sur les chinois, le Stade Rennais restera bien Breton. Pour moi le club est une institution au-dessus de tout. Je veillerai à la bonne cohésion du club, à son état d'esprit, à la défense de ses intérêts", a ainsi déclaré le président non-exécutif du club.

Jacques Delanoë et Olivier Létang lors de leur première conférence de presse © Radio France - Cédric Guillou

Nommé président délégué et manager du club, Oliver Létang sera quant à lui le patron opérationnel du Stade Rennais. "Moi aussi je remercie messieurs François et François-Henri Pinault. Quand nous nous sommes rencontrés, ça a tout de suite été pour moi comme une évidence. J'ai toujours eu une affection particulière pour ce club, pour cette région. Le Stade Rennais a un potentiel très important, c'est une terre de football, le stade est magnifique. On a envie de faire vivre de fortes sensations aux gens qui viennent au match. Je veux que tout le monde retrouve du plaisir". Et Olivier Létang de la jouer "collectif". "Je veux un club uni, un club fort. Et on doit être certain que toute la grande famille soit unie et réunie derrière le club. Il faut que tout le monde travaille ensemble".

Arrivé lundi soir à Rennes, Olivier Létang a indiqué vouloir mettre son projet rapidement en place. "Un club, c'est une institution. De l'école de football jusqu'à l'équipe première, tout le monde doit respirer de la même façon. Même si j'ai un certain nombre d'informations sur le club, je n'ai pas toutes les informations. Si on veut que ce club retrouve de la fierté, du plaisir, il va falloir travailler, il va falloir de la compétence, des gens qui ont des connections positives, c'est tout ça que je veux mettre en place. Le Stade Rennais a des atouts, des actifs... mais je veux aussi amener d'autres choses, du professionnalisme, de l'exigence. On va hiérarchiser les priorités, j'ai plein de choses en tête. Mais j'aime bien prendre le temps pour prendre les bonnes décisions et les prendre en équipe". Jacques Delanoë et Oliver Létang ont aussi rendu hommage à René Ruello et Hubert Guidal, démissionnaires de leur poste au conseil d'administration.

Olivier Létang et ses ambitions en arrivant au Stade Rennais Copier