Football : Marc Dubois, président de feu le CS Sedan-Ardennes, sort du silence et livre sa version

La page officielle Facebook du CS Sedan-Ardennes restait désespérément muette depuis le 30 juin dernier et l'annonce de l'ouverture de la billetterie. Le club de football sedanais espérait alors réunir suffisamment de moyens pour obtenir son maintien en National 1 et appelait à la solidarité de ses supporters en les invitant à acheter des abonnements.

ⓘ Publicité

Il aura fallu attendre la liquidation du CSSA par le tribunal de commerce de Sedan ce lundi 28 août, au terme d'un long été d'espoirs déçus pour que son président, Marc Dubois, reprenne la parole à travers un long communiqué publié sur la page Facebook officielle du club. Une publication intitulée "CSSA : la vérité par les faits".

Accusé d'être le fossoyeur du club, Marc Dubois y déplore faire "l‘objet d’une stigmatisation parfois violente", y dénonce "l'agressivité" et "les menaces" le visant et y expose surtout sa vision des évènements qui ont conduit au dépôt de bilan du club de football sedanais . Si le club n'a pas réussi à conforter son modèle économique, c'est parce qu'il était laissé seul "face à un environnement territorial léthargique et enclavé", estime Marc Dubois, qui rappelle avoir engagé la démarche d'ouverture du capital dès 2022 et dit n'avoir reçu "aucune proposition de reprise financée".

Les élus locaux dans le collimateur

Des repreneurs ont pourtant bien manifesté leur intérêt, mais Marc Dubois explique ne pas avoir été en contact avec eux : "Monsieur Le maire de Sedan n’a pas opéré de rapprochement entre moi et les prétendants repreneurs du club avec qui il était en contact. Pourquoi ?". Marc Dubois avance sa propre explication : "attendre le tout dernier moment pour bénéficier d’une situation d’extrême faiblesse (...) et ainsi reprendre le club pour 1€". Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir car les repreneurs réunis autour de Guy Cotret et emmenés par Francis Roumy, appuyés par le maire de Sedan, Didier Herbillon, ont assuré avoir adressé des propositions de reprise.

Président pendant 10 ans du CSSA, Marc Dubois vise enfin Ardenne Métropole et son président Boris Ravignon, se demandant notamment si les 600 000 euros annuels voués à l'entretien du stade Dugauguez ont bien été dépensés à ces fins.

Rappelant qu'il a investi 15,2 millions d'euros en 10 ans, Marc Dubois conclut : "quel supporter s’est impliqué et surtout exposé comme je l’ai fait parmi ceux qui m’insultent et me menacent ? Quel investisseur ? Quel représentant politique ?"

De premières réactions

Les premiers commentaires d'internautes soulignent que le président "se dédouane complètement" : "jamais de leur faute tjrs celle des autres", écrit un autre. La question du remboursement des abonnements achetés en solidarité suite à l'appel du club au début de l'été revient également régulièrement : "Il a soutenu une campagne de réabonnement en affirmant qu'on serait a 99% en N1. Maintenant comment ça se passe vis a vis des remboursements ?"