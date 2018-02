Rennes, France

C'était le corner de la dernière chance pour le stade Rennais. On entame la deuxième minute du temps additionnel. Le score est de 0 à 0. Benjamin Bourigeaud le frappe. La défense Guingampaise repousse le danger. Ludovic Blas hérite alors du ballon. Une ouverture somptueuse pour le nouvel entrant, Yéni Ngbakoto. Ce dernier prend de vitesse Jérémy Gelin, et lobe magnifiquement Thomas Koubek, le portier Rennais, trop avancé. Le coup parfait pour Guingamp qui s'impose donc 1/0 dans ce derby. "Quand je prends le défenseur de vitesse, je vois le gardien courir vers son but, donc je l'ai lobé et c'est rentré. je suis vraiment heureux de marquer, devant nos supporters", raconte tout sourire, Ngbakoto, l'ancien attaquant des Queens Park Rangers, arrivé début janvier dans les Cotes d'Armor. "C'est ce qui fait la beauté de ce sport, être capable de marquer un but dans les derniers instants qui vous donne les trois points de la victoire, surtout face à votre ennemi juré", savoure de son côté l'entraîneur d'en-avant Antoine Kombouaré. "L'année dernière, on avait vécu le côté cruel en encaissant un but à la dernière seconde (NDLR: but de Diakhaby pour les Rennais), on leur a rendu la monnaie de la pièce, qu'est ce que c'est beau !". Pour Nicolas Bénézet, milieu offensif Guingampais, "c'est une émotion plus forte qu'une demande en mariage!".

Benjamin Bourigeaud, effondré après le but d'Ngbakoto © Maxppp - Philippe Renault

Des déclarations qui, évidemment, contrastent avec la désillusion Rennaise. "Je suis déçu de moi et de la défaite", se désole le défenseur central Jérémy Gelin, trop court sur le but d'Ngbakoto. "On est abattu dans le vestiaire, on le garde en travers de la gorge". Les Rouge et Noir viennent d'enchaîner une troisième défaite de rang, après Dijon la semaine dernière, et l'élimination mardi en coupe de la ligue contre le Paris SG. "On termine cette semaine de manière très compliquée", explique Sabri Lamouchi, l'entraîneur du stade Renanis. "On n'a pas réussi à mettre ce but alors que l'on a eu des situations favorables. Quand on ne peut pas marquer et gagner le match, il faut surtout ne pas le perdre. C'est cruel pour nous". Avec cette défaite, le stade Rennais retrouve le ventre mou de la ligue 1 (10ème place). Guingamp est même passé devant (9ème). Une mauvaise opération pour les hommes de Sabri Lamouchi qui se déplaceront dimanche prochain à Lyon, en match de clôture de la 25ème journée de ligue 1.

