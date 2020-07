Pose de la première pierre du centre de formation de la Berrichonne Football

Ce projet très important est porté par le bailleur social Scalis. Ce centre de formation de 2270 mètres carrés comprendra un centre de formation et d'hébergement de 60 lits. Le siège social et ses locaux administratifs et les terrains d'entraînement. L'inauguration est prévue dans 18 mois.