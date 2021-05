"Laissez-nous travailler", scandent les forains en opération escargot sur l'A16 dans la Somme

Ils demandent à pouvoir retravailler normalement ! Des dizaines de forains ont participé ce mercredi à des opérations escargot en France. Dans la Somme ils étaient sur l'autoroute A16 entre Abbeville et Amiens, à bord d'une trentaine de camions.

Malgré le décret tout juste signé, et qui permet le redémarrage des fêtes foraines à partir du 9 juin, la profession craint que les mairies ne suivent pas et annulent ces évènements ou les réduisent considérablement.

Il faut que les maires nous suivent

"Il faut que les maires nous suivent, pas comme l'année dernière parce que malgré les gestes barrières et les protocoles on a été refusé dans trois quart de nos villages", explique Manolito Toupin, patron d'industrie foraine dans le Vimeu qui précise qu'il a "fait six fêtes sur quarante l'année dernière."

"Comment peut-on vivre ?" s'interrogent tous ces professionnels inquiets de voir se multiplier les annulations de fêtes foraines en juillet, en août et même en septembre. "On est des commerçants comme tout le monde, on ne voit pas pourquoi nous on serait privé alors que tout le monde s'apprête à rouvrir. Il n'y a aucune raison que les communes nous refusent. Et le message que l'on veut faire passer c'est que ce ne sera pas comme l'année dernière, on ne se laissera pas faire", poursuit Manolito Toupin, laissant planer la menace de nouveaux blocages.