Forains au Mans : nouvelles manifestations ce mercredi

Mécontents de ne pas avoir obtenu gain de cause dans leurs négociations avec la municipalité du Mans, les forains en colère annoncent de nouvelles "opérations escargot" ce mercredi sur la rocade et dans la ville. Ce mardi soir, certains occupaient les abords des Jacobins avec quelques camions.

Bis repetita. Les forains, en colère contre la municipalité du Mans, prévoient d'organiser, à nouveau, des "opérations escargot" dès ce mercredi matin aux abords du Mans, notamment sur la rocade, selon le même scénario que celui de mardi. "On continue car il n'y a aucune avancée", indique Anthony Lereteux, l'un de leurs porte-paroles. "La Ville campe sur ses positions". Une réunion s'est tenue, ce mardi après-midi, en préfecture du Mans, en présence du maire et du préfet. "Monsieur Le Foll nous a dit qu'il était le patron chez lui et qu'il n'y aurait plus de fête foraine en centre-ville", rapporte Anthony Lereteux. "On veut toujours nous imposer de nous installer dans la zone du Panorama : ça ne sert à rien de nous convoquer pour nous dire ça!"

"Il y a une volonté de ne plus voir de forains en centre-ville"

Le bras de fer entre les forains et la municipalité du Mans porte sur l'emplacement de la fête foraine. Les exploitants de manèges voudraient revenir sur le parking aérien des Quinconces en centre-ville, ce que leur refuse la mairie qui préfère les accueillir zone du Panorama, près du circuit des 24 Heures. "Il y a une volonté de ne plus voir de forains en centre-ville", dénonce Anthony Lereteux, l'un de leurs porte-paroles qui se dit toujours prêt à discuter : "nous ne sommes pas des enfants. Nous savions très bien que, du jour au lendemain, ils n'allaient pas céder à notre pression".