Forbach : "il faut miser sur les jeunes pour relancer le commerce"

Est-ce que vous faites les soldes à Forbach ? En tout cas, vous n'êtes clairement pas assez nombreux. Le centre-ville va mal, un magasin sur cinq est vide. Comment donnez envie de faire les soldes à Forbach ? Le président de l’union des commerçants et artisans, Frédéric Romac nous répond.

La mairie de Forbach lance une grande étude sur le commerce de centre-ville, l’association Alexis Lorraine va tester une autre méthode pour aider les commerçants à s'installer. Pendant ce temps, la concurrence est rude à Sarrebruck, bientôt à Farébersviller avec le centre B'Est qui ouvrira en 2018.

Un magasin sur cinq est vide dans le centre-ville de Forbach. Pour le président de l’union des commerçants et artisans, Frédéric Romac "il faut miser sur les jeunes. Ils sont là tous les jours, ils consomment à Forbach, mais encore faut-il avoir les produits adaptés à leurs besoins".

En 2018, le centre commercial B’Est ouvrira à Farébersviller. Est-ce que les commerçants forbachois le craignent déjà ? "Ils le redouteront au début, car il y aura un effet curiosité durant les trois premiers mois", poursuit Frédéric Romac.

A Forbach, vous avez de vrais articles de saison soldés, pas comme à Sarrebruck

Comment donner envie aux habitants du bassin houiller de venir faire les soldes à Forbach, plutôt qu'à Sarrebruck ? "A Forbach, vous trouverez de vrais produits en solde, des vêtements de collection hiver. Alors qu’à Sarrebruck, vous risquerez de trouver des articles bien plus vieux, hors saison et qui donc devraient coûter encore moins chers que le prix soldé", conclue Frédéric Romac, président de l'union des commerçants et artisans de Forbach.