Forbach : les commerces du centre-ville veulent rattraper le temps perdu

Noël, gilets jaunes, concurrence : Paul-Emile Pierrard, président de Forb'acte, l'union des commerçants et des artisans de Forbach, dresse un premier bilan contrasté de ce mois de décembre.

Forbach, France

A cinq jours du 25 décembre, l'esprit de Noël a-t-il gagné le centre-ville de Forbach et les tiroirs-caisses des magasins ? Pas évident face aux grandes zones commerciales périphériques, à la concurrence d'internet et dans le contexte de la mobilisation des gilets jaunes. Malgré tout, Paul-Emile Pierrard, président de Forb'acte, l'union des commerçants et des artisans de Forbach, constate ces derniers jours un regain d’intérêt des consommateurs pour les boutiques du centre : "L’effervescence de Noël commence de nouveau à se manifester tout doucement. C'est vrai que l'impact des gilets jaunes s'est fait ressentir. Il y a du monde dans les magasins mais ils ne s'attardent pas par peur des blocages."

L’effervescence de Noël commence de nouveau à se manifester tout doucement

Le temps presse pour rattraper les jours perdus et le prochain week-end d'achat sera sans doute décisif. Pour faciliter la venue des clients, la ville de Forbach n'a pas hésité à rendre gratuit le stationnement durant le mois de décembre, "avec forcément un effet positif" se félicite Paul-Emile Pierrard.

Des premières actions qui vont dans le bon sens

Quand au plan "Action cœur de ville" décidé par le gouvernement pour dynamiser les centres des villes moyennes, il est encore trop tôt pour en voir les effets. Mais les premières mesures décidées vont dans le bon sens pour le Forbachois, comme des décorations de Noël sur les vitrines vides. "Ça parait peu comme ça. Mais pour certains commerçants, avoir une cellule vide juste à côté de chez eux et laissée à l'abandon c'est un peu dommage. Redécorer ça fait du bien, c'est visuellement plus sympa."

Mauvais signe du temps, la librairie Quartier Livre fermera définitivement ses portes jeudi 21 décembre. Cela n'entame pas l'optimisme de Paul-Emile Pierrard qui préfère souligner les bonnes nouvelles comme l'ouverture d'une maison de la presse ou d'un nouveau restaurant. "Il y a quand même des choses qui bougent. On a tendance à mettre le doigt sur les commerces qui ferment, mais il ne faut pas oublier que d'autres ouvrent."