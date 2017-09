Force d'action navale: le nouveau vice-amiral à la rencontre des marins cherbourgeois

Le nouveau commandant de la force d’action navale était en visite sur la base de Cherbourg hier ! Après avoir pris ses fonctions le 31 août dernier, il rend visite aux équipages et fait le point sur l'état des bateaux.

Le vice-amiral d'escadre (VAE) Jean-Philippe Rolland s'est rendu mercredi 13 septembre dans la base navale de Cherbourg. Promu depuis le 31 août aux fonctions de commandant de la Force d'action navale, le nouveau patron des bâtiments de surface de la Marine française a respecté la tradition. Il a rendu visite aux différentes bases navales françaises. il y en a trois en France métropolitaine: Toulon, Brest et Cherbourg.

Cherbourg, le petit poucet de la force d'action navale

La force d'action navale française représente environ 12 000 hommes en France et 96 bateaux. A Cherbourg, on compte 150 militaires, et quatre bâtiments qui dépendent de la flotte de surface. Néanmoins, la Manche reste une zone stratégique, assure le vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Rolland: "A Cherbourg les missions nécessitent un effort constant et silencieux des équipages, car ils tiennent une posture de sûreté de nos approches . Une posture qui permet à l'Etat d'être présent en mer", explique-t-il avant d'ajouter, je suis extrêmement admiratif de leur action. J'ai conscience que les alertes qu'ils tiennent et les appareillages par mauvais temps, l'hiver comme le weekend, pèsent sur les familles".

le vice-amiral d'escadre, Jean-Philippe Rolland a écouté les doléances des équipages cherbourgeois © Radio France - Camille André

Le nouveau VAE est venu donner ses consignes aux équipages. Il a aussi pris le temps d'écouter les doléances des représentants des matelots et des officiers. Ils étaient une vingtaine, en uniforme. "Mon projet c'est de faire en sorte que les marins soient à la fois professionnels et heureux d’exercer leur métier en mer", a-t-il lancé en conférence de presse.

Les bateaux cherbourgeois seront remplacés dans la décennie 2020-2030

Cette visite a également permis au vice-amiral d'escadre de faire le point sur l'état technique des bateaux. A Cherbourg trois patrouilleurs de service public (Le flamant, le pluvier et le cormoran), ainsi que le bateau-base du groupe des plongeurs démineurs (le Vulcain), appartiennent à la force d'action navale. Ce dernier est le plus ancien des bâtiments manchois. Le vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Rolland l'a lui-même qualifié de "vieillissant". Âgé d'une trentaine d'années il devrait être remplacé dans la décennie 2020-2030. "D'ici là, il faudra continuer à l'utiliser. Il répond aux missions, mais l'aléas technique a effectivement plus de chances d'intervenir sur un bateau qui a plus de 25 ans que sur un bateau récent", reconnait le commandant de la force d'action navale.

Le vice-amiral d'escadre Philippe Rolland, en train de monter à bord du "Flamant" © Radio France - Camille André

Les patrouilleurs, quant à eux, ont 20 ans. Ils sont donc à mi-parcours, mais devraient aussi être remplacés avant 2030. "On a besoin qu'ils soient livrés le plus tôt possible", précise le nouveau vice-amiral d'escadre, qui assure qu'il reviendra régulièrement à Cherbourg.