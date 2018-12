Ford annonce la fermeture du site de Blanquefort

Blanquefort, France

La fin du site Ford Blanquefort est acté pour août 2019. Le groupe automobile américain écarte l'offre de reprise de Punch Powerglide pour son usine girondine qui compte 872 salariés.

Dans un communiqué, le groupe automobile américain a informé "son comité d'entreprise avoir décidé de ne pas donner de suite favorable à la vente du site de FAI à l'acquéreur potentiel ayant manifesté le plus grand intérêt pour la reprise. Malgré les discussions rigoureuses et approfondies des neuf derniers mois, et les meilleurs efforts fournis par chacune des parties, le plan proposé par le repreneur potentiel présente des risques significatifs. Nous ne croyons pas que les plans de l'acquéreur potentiel offrent le niveau de sécurité et de protection, ou limitent le risque de possibles pertes d'emploi futures, que nous souhaitons pour les salariés de FAI".

"L'arrêt de production sur le site est prévu fin Août 2019 et _FAI s'est engagée à ne prononcer aucun départ contraint avant Septembre 2019_. Cela permet aux salariés de FAI d'analyser leurs options tout en bénéficiant d'une sécurité financière".

►plus d'infos à venir