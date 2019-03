Ford Blanquefort : la CGT veut saisir la justice pour faire invalider le PSE

Blanquefort, France

Dans un communiqué, la CGT de Ford Blanquefort écrit, quelques heures après l'homologation du plan social par l'Etat : "le PSE n'a aucun fondement, aucune justification économique. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit durant cette dernière année. Ce que le gouvernement n'a pas pu faire ou pas su faire ou pas voulu faire, nous allons le tenter. Nous allons attaquer en justice pour faire invalider ce PSE".

"Le gouvernement a baissé les bras, il n'a pas été capable de se confronter à la multinationale", ajoute le délégué CGT de l'usine Philippe Poutou. La CGT regrette le "changement de ton" du gouvernement en quelques mois. "Il n'y a pas longtemps, l’Etat, les pouvoirs publics, le gouvernement, tout le monde était en colère contre Ford et promettait la bataille. Et pourtant, en quelques semaines, le ton a changé pour finir par accepter presque honteusement le PSE de fermeture".

"Faire payer plus Ford" et toucher à son image

En attaquant ce plan social devant la justice, Philippe Poutou espère faire valoir les droits des salariés."Si au minimum on peut faire payer plus Ford, tant mieux. On veut aussi se confronter à Ford, toucher à leur image", ajoute l'ancien candidat à la présidentielle, "parce que tout ce qu'ils font c'est inadmissible, c'est un scandale".

Philippe Poutou, délégué CGT chez Ford et ancien candidat à la présidentielle, ne veut pas baisser les bras. Copier

En parallèle de cette procédure judiciaire, Philippe Poutou veut mener une seconde bataille : "la bataille pour que l'Etat réquisitionne l'usine et les machines, et se donne les moyens de réimplanter une activité." La CGT se dit _"convaincue que la réindustrialisation du site est liée à une politique offensive de l'Etat qui doit prendre le contrôle de l'usine et du parc machines". S_tratégie que le syndicat défend depuis des semaines.

850 salariés sont concernés par le plan social qui met fin à l'aventure girondine de Ford qui a débuté en 1972.