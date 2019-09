Ford Blanquefort : la cour d'appel de Bordeaux rejette le recours de la CGT

Blanquefort, France

"Nous sommes satisfaits de la décision de la cour aujourd'hui (mardi) qui est exactement conforme à ce que nous avions plaidé depuis le début", a déclaré à l'AFP un porte-parole du constructeur automobile. C'est la CGT qui avait saisi la justice pour faire annuler le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) validé par l'administration et synonyme de fermeture pour le site de boites de vitesse implanté depuis 1972 à Blanquefort, tout près de Bordeaux.

Philippe Poutou, délégué CGT du site, déclarait ce mardi matin sur France Bleu Gironde : "Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne peut pas sauver cette usine. On aura tout fait pour obtenir une décision favorable. Cela fait partie de la bataille. On espère pouvoir relancer la discussion sur l'avenir du site". Cet espoir est donc déçu. La cour d'appel de Bordeaux a, selon l'AFP, donné raison à la chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, en première instance le 2 juillet, s'était déclarée incompétente pour juger de la validité du motif économique avancé par Ford pour fermer l'usine.

Un concert de soutien samedi soir

L'usine a définitivement arrêté toute production le 24 juillet. Les lettres de licenciement doivent partir le 1er octobre. La CGT a d'ores et déjà prévu une manifestation dans Bordeaux samedi prochain et un concert de soutien le même soir dans la salle du Krakatoa à Mérignac avec la participation de Cali et de Radio Elvis.