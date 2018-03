Trois jours après le choc de l'annonce du groupe Ford de ne plus investir sur son usine de Blanquefort près de Bordeaux, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, reçoit les représentants syndicaux de l'usine et les principaux élus bordelais.

C'est un choc pour l'économie de Bordeaux et de sa région. Et le ministère de l'Economie a rapidement pris conscience de l'ampleur du problème. Dès l'annonce par Ford de son abandon de l'implantation d'une nouvelle boite de vitesses dans son usine de Blanquefort synonyme de désengagement du groupe américain, Bruno Le Maire a décidé de réunir les représentants des salariés et les élus bordelais dans son bureau de Bercy. Ce sera pour ce vendredi midi. Mais que faut-il en attendre ?

Bruno Le Maire à l'écoute

En l'absence des dirigeants de Ford, cette réunion ne sera pas celle de la négociation. Le ministre de l'Economie va écouter les points de vue des uns et des autres. A commencer par les syndicats qui veulent faire reculer le géant américain. "Ford a de l'argent, affirme Eric Troyas, délégué Force Ouvrière à Blanquefort. Ils n'ont pas le droit de nous jeter comme des vieilles chaussettes. On était considérés comme les numéros 1 mais on ne va plus avoir de travail. On veut que Ford revienne autour de la table et s'engage à réinvestir. On n'en démordra pas".

Les élus locaux viendront préciser l'impact de la décision de Ford. Seront présents Alain Juppé, le maire de Bordeaux, Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Luc Gleyze, le président du conseil départemental de la Gironde, Christine Bost, conseillère départementale du canton de Blanquefort, et Véronique Ferreira, la maire de la commune. "On parle de 1.000 emplois, détaille Christine Bost. Mais on oublie les emplois induits. On peut multiplier les conséquences par trois. C'est un gros sujet non pas girondin mais national. On peut espérer que le président de la République lui-même comprenne bien toute l'ampleur de la catastrophe".

Les élus souhaitent une intervention du ministre

Bruno Le Maire ne devrait pas promettre grand-chose à la délégation bordelaise. Si ce n'est son soutien et la certitude qu'il va appuyer auprès de la direction de Ford pour faire évoluer le dossier. "Il doit faire tout le lobbying possible pour que Ford revienne en arrière ou, au moins, assure un plan de charge plus important, estime Christine Bost. Ou alors, prendre le cartable de VRP et vendre l'usine Ford avec une véritable reconversion et de vrais produits industriels à produire sur le site".

Alain Rousset, lui, est plutôt offensif, prêt à en découdre car il s'estime trahi. "Ce que j'attends de Bruno Le Maire, c'est qu'il invite les patrons de Ford et qu'on ait une explication, affirme le président du conseil régional. Il y a eu des engagements et de l'argent public. Or, ce type d'entreprise prend ses décisions longtemps à l'avance. J'aimerais savoir pourquoi elle a attendu aussi longtemps pour nous en faire part". Une impression d'être le cocu de l'histoire partagé par l'ensemble des élus et d'autant plus forte que les collectivités ont tenté de faire bouger les choses. "Ce qui est insupportable, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine a fait des propositions extrêmement précises à Ford, poursuit Alain Rousset, car nous avons des compétences sur le stockage de l'énergie, les batteries, sur le véhicule électrique voire même le véhicule à hydrogène. Cela pouvait correspondre aux pistes de développement de Ford qui vont bien au-delà de la boite de vitesses. Donc je n'aime pas trop la manière dont tout cela s'est passé".